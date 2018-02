Mientras participa del 55º Curso de Rectores del Consudec en Corrientes, la autora de “Custodiar la infancia”, Carina Rossa, dialogó con Radio Sudamericana de aquella ciudad.

La Licenciada trabaja en el Vaticano en el Consejo Directivo de la Fundación Pontifica “Scholas Ocurrentes” y es la responsable de coordinar y gestionar esta red a nivel mundial.

“No podemos dejar al educador solo. Se ve mucho en la escuela, y también en los ambientes de educación no formal, que el educador se encuentra con realidades muy difíciles, con todos los problemas que traten los chicos, que son portadores de muchas fragilidades y el docente -él solo- debe sostenerlo. Muchas veces ese docente no está bien formado, no tiene las herramientas. Lo que nosotros promovemos es darle un sostén a ese docente, por empezar no dejándolo solo. Hay que tomar conciencia que todos somos responsables de la educación de los menores, de los niños, de los adolescentes. La sociedad entera tiene esa responsabilidad”.

Rossa subrayó que hay que armonizar el vínculo entre la familia y el docente, porque cuando más unidad haya, se genera un mayor clima de paz. “Hay que cambiar la educación para que cambie el mundo”, expresó. Todos estos conceptos están volcados en el libro “Custodiar la Infancia”.

¿Qué es “Custodiar la Infancia”?

El Papa Francisco dirigió una invitación a todas las Conferencias Episcopales del mundo – y por lo tanto a todas las formas de asociaciones e instituciones católicas – a adoptar procedimientos de transparencia y de rigor, ya sea para prevenir o, eventualmente, para gestionar episodios de abusos.

La Dra Carina Rossa explicó que en este marco, el Movimiento de los Focolares creó este libro denominado “Custodiar la Infancia”, como un material accesible para los adultos que ejercen la vocación de acompañar la infancia en sus diferentes etapas. “Queremos que esta experiencia pueda ser un servicio a la sociedad. Para las escuelas en este caso, pero también se puede aplicar en las parroquias, los clubes deportivos, los scout, y todo tipo de actividad de educación formal y no formal. El libro trata de promover el bienestar de los chicos, por lo que hay varios capítulos en los que se habla de psicología y pedagogía para llegar a promover en los niños a que saquen lo mejor de sí. Nosotros partimos de la idea de que los que educan son la comunidad, entonces tratamos de que haya una comunidad educante”, subrayó.

Fuente: Radio Sudamericana