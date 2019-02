Hallados en la Patagonia los restos de un dinosaurio dotado de largas espinas

Es el Bajadosaurus pronuspinax que habitó en la parte sur de Argentina hace más de 66 millones de años.

Entre las 35 o más especies de dinosaurios que poblaron la Patagonia, también hay uno con largas espinas en su lomo. Se trata del Bajadasaurus pronuspinax, de unos nueve metros de longitud, un cuadrúpedo herbívoro que protegía su cuello y espalda de los depredadores con enormes espinas.

El dinosaurio pertenecía a la especie de los dicreosáuridos, caracterizada por espinas que eran una continuación de sus vértebras y habitó la Patagonia durante el cretácico superior, período que se extendió entre 100 y 66 millones de años atrás. La cuenca donde se ubicaban sus ojos le permitía controlar el entorno poblado de depredadores, mientras se alimentaba de vegetales del suelo. El hallazgo de los restos del dinosaurio ocurrió en 2013 en Bajada Colorada (de ahí el nombre) en la provincia argentina de Neuquén, donde ya han aparecido restos fósiles de numerosos dinosaurios, entre ellos el del carnívoro de mayor tamaño entrado hasta ahora.

La revista Scientific Reports da cuenta del nuevo hallazgo y de las teorías de los investigadores sobre la disposición de las largas y puntiagudas espinas en el cuello y la espalda, que seguramente debían servir para disuadir a posibles predadores. Todavía no se puede afirmar con seguridad acerca de cómo estaba distribuidas, si a lo largo del cuerpo o si formaran una suerte de radiador para regular la temperatura corporal, o si eran una cresta de exhibición que los dotase de mayor atractivo sexual o que ayudasen a sostener jorobas carnosas para almacenar reservas. Todavía no se han encontrado restos fósiles de las extremidades inferiores, por tanto no es posible determinar el peso aproximado de este dicreosáurido.

Durante el cretácico superior, la Patagonia argentina era un ambiente fluvial de clima mucho más cálido. La cordillera de los Andes todavía no se había conformado. La vegetación estaba adaptada a grandes temperaturas y a sequías.

Son más de 200 las especies de dinosaurios de los cuales se han encontrado restos fósiles en la Argentina. Y en la provincia de Neuquén se concentra el mayor número.