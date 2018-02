Gremios docentes rechazaron la ¿nueva? oferta del gobierno

La paritaria docente en la provincia de Buenos Aires sigue estancada.

Albert Einstein dijo alguna vez: “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”, frase que se puede aplicar a diferentes cuestiones de la vida cotidiana y también a la paritaria docente.

Ayer, la negociación entre funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires y los representantes de los gremios docentes fracasó, por segunda vez, porque no hubo acuerdo entre la partes en materia de recomposición salarial.

Lo cierto es que esto no llama la atención, ya que la administración que comanda la Gobernadora María Eugenia Vidal ofreció el mismo incremento salarial que había sido rechazado anteriormente (15%), sin novedades en el número de cuotas (3) y negando nuevamente la incorporación de una actualización por cláusula gatillo. La única novedad fue sumar a la oferta un bono de $ 6.000 para el presentismo anual.

Desde los gremios rechazaron la propuesta fundamentalmente porque es idéntica a la rechazada días atrás y porque no están de acuerdo con que se premie sólo a los docentes que no faltan en todo el año a las escuelas, entendiendo que se trata de personas que se pueden enfermar y por ende no asistir al trabajo un día, lo cual les significaría perder este bono.

Al término de la reunión, realizada en la sede del Ministerio de Economía de la ciudad de La Plata, Mirta Petrocini (foto), titular del gremio Feb, sostuvo: “El porcentaje y los tramos siguen siendo los mismos que ya habíamos rechazado durante la última paritaria y dejan el salario de un docente que recién se inicia por debajo de la línea de la pobreza”. Además, la gremialista agregó: “tampoco podemos aceptar un premio por presentismo porque es perverso y no resuelve la discusión que queremos dar acerca de licencias médicas y salud docente”.

Tras ser consultada por la importancia que le otorgan desde el gobierno al tema del presentismo al momento de negociar salarios, Petrocini argumentó: “De ninguna manera queremos escaparle a la discusión acerca del ausentismo. Pero desde febrero de 2017 estamos pidiendo números concretos y el gobierno no nos proporciona ningún tipo de dato. No sabemos las causas del ausentismo, si se trata de enfermedades pre-existentes. Entonces, pareciera más una medida que apunta a castigar a los docentes enfermos y a generar un ahorro a costa de la salud de los educadores”.

Por su parte, el Ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, manifestó que “el ausentismo docente en la provincia es muy alto” y explicó que la oferta contempla que los docentes que no falten nunca cobrarían $6.000; los que falten 4 veces $4.500 y los que falten 8 veces $3.000.

Además, desde el gobierno afirmaron que la paritaria se continuará desarrollando en los próximos días cuando se reúnan con los representantes de los sindicatos docentes para avanzar en la negociación en intentar arribar a un acuerdo.

Sin embargo, para que el acuerdo sea posible desde el gobierno deberán hacer un esfuerzo mayor que el realizado hasta el momento y formular una propuesta superadora que beneficie a los trabajadores y los proteja frente a la pérdida del poder adquisitivo a manos de la inflación.

“En un contexto de permanente incremento del costo de vida, donde se han impulsado desde el gobierno incrementos de todos los servicios, donde las diferentes previsiones prevén una inflación por encima del 20%, se hace imposible aceptar un ofrecimiento del 15%. Y mucho menos, negociar la salud de nuestros docentes”, afirmó Petrocini.