Grandes compañías se unen para reducir los plásticos en los océanos

La iniciativa es denominada NextWave y reúne empresas como Dell, General Motors y cuenta con el apoyo del PNUMA.

Hay que poner freno a la presencia de plástico en los mares. Por ello, la ong Lonely Whale, junto con un grupo de grandes compañías, como Dell y General Motors, Trek Bicycle, Herman Miller, Interface, Van de Sant, Humanscale y Bureo están planificando construir la primera cadena de suministro de plástico amigable con el océano a escala comercial.

La iniciativa, denominada Next Wave, cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), apunta a que los productos de estas firmas reduzcan el uso de plásticos oceánicos. Otros miembros adicionales, apoyan el grupo: 5Gyres Institute, Zoological Society of London y New Materials Institute.

Hay estudios que estiman en 8 millones de toneladas de plástico terminaron en los océanos en 2010. Al ritmo actual, en 2025 más de 150 millones de toneladas de desechos de plástico terminarán en los mares. Para Erik Solheim, director ejecutivo del PNUMA estamos antes una verdadera “pandemia de plástico” y es “fundamental que las empresas se apropien de sus cadenas de suministro y que los consumidores sean conscientes de cómo sus elecciones cotidianas pueden tener un legado duradero”, dijo.

Las empresas involucradas compartirán el desarrollo de un modelo de cadena de suministro sostenible que reduzca la presencia de plásticos a gran escala en los mares, tratando además de crear un “beneficio económico y social para múltiples partes interesadas”.

NextWave espera que el proyecto en cinco años pueda evitar que terminen en los mares el equivalente a 66 millones de botellas de agua plástica. Los miembros también han acordado probar la integración de los plásticos ligados a los océanos en productos o envases, y reducir el uso de plásticos en sus operaciones.

Cada compañía evaluará su propia huella de plástico y eliminará y/o reducirá significativamente su propio uso de plásticos de un solo uso y no reciclables.

General Motors, que tiene un gerente global para la reducción de sus desechos, está tratando de avanzar en una economía que no solo vea sus artículos por lo que son “sino en lo que pueden llegar a ser”. La multinacional sostiene que el trabajo conjunto, entre la industria y las pequeñas y grandes empresas, libera aún más valor de estos recursos y multiplicamos el impacto positivo.