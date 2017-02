Gobierno de Colombia y ELN emiten el primer comunicado conjunto

Las partes han acordado aspectos logísticos y modalidades de las negociaciones de paz.

Las delegaciones del Gobierno colombiano y el ELN emitieron el primer comunicado conjunto en el que afirman que definieron aspectos logísticos de trabajo para avanzar en la negociación. En una sucesiva conferencia de prensa, los jefes de las delegaciones, el de la delegación del Gobierno, Juan Camilo Restrepo (izquierda en la foto), y del ELN alias ‘Pablo Beltrán’ (derecha), explicaron el alcance de lo establecido.

Dos temas serán abordados en forma inmediata: la participación de la sociedad en la construcción de la paz y las dinámicas y acciones humanitarias que es preciso emprender. Para ello, se decidió crear dos submesas que trabajarán en los dos temas en modo simultáneo, sin afectar por ello la integralidad de la mesa de conversaciones.

‘Beltrán’ también informó que se estructuró un segundo grupo de comunidad internacional que acompañará la mesa de negociaciones y financiará la estadía de la delegación guerrillera en Ecuador, sede de las negociaciones. Cinco países componen por el momento el grupo: Alemania, Suiza, Suecia, Holanda, Italia. Por otro lado, se estipuló que durante los 45 días la mesa funcionará en la sede de los países garantes, es decir: Cuba, Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile y Noruega.

Los dos jefes de delegación resaltaron el aspecto de la participación de la sociedad civil en este proceso que, dijo ‘Beltrán’, ya se ha venido presentando. Restrepo agregó que se tomarán en cuenta con la debida atención las recomendaciones que provendrán de la sociedad civil.

Otro tema clave que apareció es el del cese el fuego. No hay todavía un acuerdo específico, aunque se avanza en la discusión para acercar posiciones: el ELN sostiene que debe ser bilateral, el Gobierno busca que la guerrilla manifieste con claridad y hechos su voluntad de no producir ataques. Al respecto, Restrepo advirtió: “Cada atentado, cada voladura de un oleoducto, cada golpe a la infraestructura, o cada vulneración que se haga a los derechos humanos a civiles no envueltos en el conflicto es un hecho que en vez de acercar, aleja y en vez de facilitar dificulta la llegada a una situación de cese el fuego bilateral y de hostilidades que es lo deseable”.

