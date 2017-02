Fuerte presencia argentina en el Festival de Viña del Mar

Los Fabulosos Cadillacs y los Auténticos Decadentes participarán hoy lunes del comienzo del evento en su 58ª edición.

Comienza esta noche la edición número 58 del Festival de Viña del Mar, marcado por una fuerte presencia de músicos de la Argentina.

La noche comenzará con una apertura que en siete minutos homenajeará a Violeta Parra, en reconocimiento al centenario de su nacimiento, donde participarán las cantantes Camila Gallardo, Consuelo Schuster y Claudia Acuña.

Ya en el espectáculo, Los Fabulosos Cadillacs serán los encargados de abrir los fuegos con su batería de éxitos, luego de no poder completar su paso en el certamen el año 2010 cuando la instancia fue suspendida por causa del terremoto que sacudió el país el 27 de febrero.

Manifestando espíritu solidario, el vocalista de la banda, Vicentico, aseguró que no haber tocado en esa oportunidad fue lo menos importante en comparación a todo lo que sufrió la gente en el país a raíz del terremoto. “Parece ahora gracioso pero no lo es. La experiencia fue fuerte para todo el mundo que estaba acá y que vive en este lugar. Para nosotros fue un garrón no poder tocar pero no le paso nada a nadie. No haber tocado es una tontería en comparación a todo lo que sufrió la gente”, dijo el cantante argentino.

En tanto, el encargado de hacer reír al “monstruo”, como se le suele denominar en Chile al numeroso público que concurre durante todas las noches del Festival, será el humorista chileno Juan Pablo López quien realizará stand up comedy sobre el escenario de la Quinta Vergara y aseguró que el día y el público que le tocó pueden ser beneficiosos. “Ya subirse a la Quinta Vergara (el lugar sede del evento, NdR) es un desafío, presentarse de los primeros es otro desafío y me encanta estar en esta situación. Es un público que me acomoda, que habla los mismos temas que yo y estamos en la misma sintonía. Yo creo que es un buen día para mí”, señaló el humorista.

La noche cerrará con otra afamada banda argentina: Los Auténticos Decadentes, que prometen hacer bailar a Viña del Mar. Gastón Bernardou, integrante de la banda, adelantó en la previa que será “una emoción estar acá, participar de este monstruo, que es un monstruo bueno”.

