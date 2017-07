Una excusa para saludar a todos los amigos de Ciudad Nueva.

“Mi fracaso en el fútbol obedece a dos motivos. Primero: mi pierna derecha. Segundo: mi pierna izquierda.” Es el chiste que cuenta Roberto Fontanarrosa en el prólogo de su libro Cuentos de fútbol argentino, donde hay una magistral selección de relatos de diferentes autores.

Será porque es un chiste en el que me veo reflejado o porque es el libro del Negro que más me cautivó. No sé. Pero en esta fecha en la que celebramos el Día del Amigo la referencia a este Canalla de ley es inevitable. Diez años atrás, precisamente el 19 de julio de 2007, el escritor y humorista nos dejaba y con su partida muchos sentimos que se iba un amigo. Uno que promovió la amistad desde las letras, con cuentos y chistes, y que motivó a muchos como yo a homenajear amistades regalando alguna de sus maravillosas producciones.

Una década atrás existió una movida fuerte para adelantar la celebración del Día del Amigo y que sea el Negro Fontanarrosa la excusa para saludarnos y no la llegada del hombre a la luna, como se le ocurrió a Enrique Ernesto Febbraro, un dentista de Lomas de Zamora que se encargó de difundir la idea mediante 1000 cartas a diferentes países. Le respondieron 700, con mayor aceptación en España, Brasil y Uruguay. Él pensó: “El alunizaje es un acontecimiento que tiene una adhesión prácticamente unánime”.

Así se instauró esta celebración que en nuestro país tiene una enorme repercusión, en donde se multiplican los saludos por las redes sociales y se finaliza el día con una juntada entre amigos, entre los que se ven siempre y quienes aprovechan la fecha para reencontrarse.

A 10 años de la muerte de Fontanarrosa o 48 de la llegada a la luna, lo importante es poder celebrar ese vínculo tan necesario como el agua.

¡Feliz día a todos los amigos de Ciudad Nueva!