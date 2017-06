Expertos atribuyen al Goya un lienzo “olvidado”

Una vez restaurada, en el Prado, la obra ha revelado el talento del gran maestro de la pintura. Había llegado al Museo de Zaragoza en 1925, proveniente de un particular.

El ya destacado patrimonio artístico español se enriquece con una obra que, luego de ser restaurada, ha sido atribuida a Francisco de Goya.

Se trata de El éxtasis de san Antonio Abad o Muerte de san Antonio Abad, obra realizada entre 1778 y 1781 según la experta restauradora Manuela Mena, jefa de conservación de Pintura del Siglo XVIII y Goya del Prado.

El lienzo, que pertenece a la importante colección de obras del museo de Zaragoza, necesitaba un trabajo de restauración por haber quedado muy oscuro por efecto de los barnices, había sido atribuido a varios autores (a Manuel y también a Francisco Bayel y al propio Goya). Pero solo después de recuperar la “jugosidad, fuerza y el color de las pinceladas”, fue posible atribuir al gran artista aragonés la obra.

El hecho de que el lienzo esté formado por dos trozos de tela reciclados unidos en diagonal, como acostumbrada hacer el pintor, incluso cuando trabajaba para la corte española, indique que se trató de una realización para alguien de confianza, no destinada a la venta. El cuadro llegó al museo en 1925 procedente de un particular de Zaragoza y no lleva la firma del artista. Y también la ausencia de la firma del autor concuerda con las costumbres del Goya, quien comenzó a firmar sus obras solo después de darse cuenta del nivel alcanzado por él.

Son 18 los lienzos de este artista que se pueden apreciar en el Museo de Zaragoza, junto a una multitud de obra gráfica, una de las más importantes colecciones de España junto con la Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Museo del Prado, ubicados en Madrid.

