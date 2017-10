Ese perdón que Astiz no pidió

El ex militar pudo volver a ser parte de la convivencia social, aunque sea purgando una dura condena por sus crímenes injustificables. Eligió la soledad de sus convicciones erróneas.

Cuando, como cualquier otro mortal, el señor Alfredo Astiz culminará su tránsito por este mundo lo hará en una infinita y abrumadora soledad, acompañado apenas por un restringido e irrelevante grupo de personas que todavía creen integrar una casta selecta de militares que está por encima de la ley y de la moral.

El proceso en el que presentó sus palabras finales podría haber sido la oportunidad para reconciliarse con esa humanidad herida por sus crímenes injustificables, aceptando ante todo el castigo que la justicia argentina le impone y teniendo el gesto piadoso de pedir perdón por el dolor injusto infligido a las víctimas y a sus familias. Tuvo una nueva oportunidad no para corregir lo cometido, porque ya no puede, sino para esclarecer e iluminar hechos y tener un gesto de humanidad. No solo no lo hizo, sino que demostró no haber comprendido el significado y el alcance de esa justicia que lo condena a permanecer definitivamente en una cárcel, al rechazar el tribunal que lo juzga.

Astiz no comprende que no hubo ninguna guerra, y aun en caso de guerra no podría haber hecho con las personas secuestradas ilegalmente lo que hizo o permitió que se hiciera. Como prisionero de guerra de los británicos en la guerra de Malvinas, Astiz respiró aliviado cuando el Reino Unido no dio lugar a la extradición solicitada por la justicia de Suecia y Francia para juzgarlo por los delitos cometidos durante la dictadura, alegando la convención de Ginebra. Las personas secuestradas gracias a su acción ni siquiera pudieron beneficiarse del trato humano que le correspondió a él como prisionero de guerra. Una horrible mancha en la historia de esas Fuerzas Armadas que él cree honrar.

Las madres de Plaza de Mayo, personas que clamaban saber dónde estaban sus seres queridos secuestrados, fueron torturadas y asesinadas en los vuelos de la muestre. La joven sueca Dagmar Hagelin, murió por el solo hecho de ser rubia y haber aparecido en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Astiz habla de sus delitos como de respuesta a una acción subversiva. No había nada de eso en la actividad de esas personas y en la de las dos monjas francesas torturadas y asesinadas y el mero hecho que lo haga indica su incomprensión acerca de lo que es el Estado y la función de los cuerpos armados.

Astiz cree que por todo esto no debe pedir perdón, pues no se pide perdón por defender la Patria. El problema de esa patria defendida por Astiz da escalofríos: es un simulacro de nación, un sucedáneo de convivencia y un insulto a la justicia y la igualdad a los principios democráticos.

Pedir perdón lo hubiera colocado, al menos, entre esa humanidad herida por sus propios trágicos yerros, pero al menos convencida de la maldad cometida. Al no hacerlo, Astiz rechaza esa oportunidad y se autocoloca fuera de la convivencia social. Apartado por la justicia humana y en espera de la Justicia divina.