Es ley la reforma del impuesto a las Ganancias

Se trata del proyecto acordado por el Gobierno, la CGT y las provincias.

Diputados convirtió en ley por 166 votos contra 5 la reforma, que eleva el mínimo no imponible a 37.000 pesos brutos para casados con dos hijos, y a 27.941 pesos brutos para solteros, con el objetivo aliviar el costo de los trabajadores que seguirán alcanzados por este gravamen.

Después de varias idas y vueltas y negociaciones políticas, se aprobó el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que había sido previamente acordado entre el Gobierno, la CGT y las provincias.

Además de los votos a favor y en contra, hubo tres abstenciones, mientras que el bloque del Frente para la Victoria abandonó el recinto y no participó de la votación.

Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados sostuvo luego de la sesión que “el acuerdo fue masivo, salvo el FPV que no acompañó. Se van a actualizar tanto el mínimo no imponible como el monotributo. Esto aumenta en 7 mil millones de pesos al proyecto del Ejecutivo. Esto va a ser absorbido por el Poder Ejecutivo Nacional. Desde enero va a haber una sensible reducción del impuesto a las Ganancias.”

En tanto, el diputado del Frente de Izquierda (FIT), Néstor Pitrola, quien fue uno de los que emitió su voto en contra, advirtió: “Nos dejó un sabor enormemente amargo porque ahora está legitimada por ley la confiscación del salario. Van a seguir pagando Ganancias como mínimo un millón y medio de trabajadores. Y un trabajador que gana 30 mil pesos netos va a pagar más incluso que con el proyecto inicial del propio macrismo. Eso negoció la CGT. Lo que votó Diputados es una vergüenza. El costo del Estado lo tienen que pagar las corporaciones”.

Para más información suscribite a digital.ciudadnueva.com.ar o a la versión papel en ciudadnueva.org.ar/revista/suscripciones.