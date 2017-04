Entre la impotencia y estar atentos a la necesidad del otro

El drama de las inundaciones en Comodoro Rivadavia.

Es un día laborable: viernes 31 de marzo de 2017. Estamos por salir de casa, desde Trelew, rumbo a Rawson (17 km). Como siempre, sin un minuto de más, surfeando sobre todos los relojes del mundo. Voy a sacar el coche. Tengo pegado al garage de casa, la camioneta del vecino y en la vereda de enfrente duerme un inoportuno “corsita”.

No es alentador el panorama, pero veremos cómo salir del atolladero. Una maniobra, dos, tres… No hay caso, nuestro vehículo es largo, y no tengo ángulo para girar. Son las 7 de la mañana. ¿Qué hacemos?

Carburo, Cristina me dice que dejemos el vehículo y vayamos en colectivo. No me parece.

La sesera funciona y en lugar de despotricar, me dispongo a hacer un uso inteligente del celular: le mandaré un whatsapp a Rodrigo Vecino, explicándole que no puedo salir. Aclaro que es policía, y cuando regresa, suele ser cerca de las 6:30 hs. Por ende, debe estar ingresando al sueño…

El celular dice enviando, y al toque veo el doble tilde: ¡bingo! Ahí nomás se asoma y me dice que ya baja a correrlo. Problema resuelto y en menos de 4 minutos.

Agradezco su disposición y me comenta que anda con “los patos volados”, le pregunto qué le pasa, y me explica que sus padres, que viven en Comodoro Rivadavia, perdieron todo.

El agua y el barro arrasaron con sus cosas… Rodrigo no puede viajar porque el agua también cortó la ruta. Le ofrecemos que cuente con nosotros para lo que necesite.

Y así partimos a laburar, pensando en este tiempo tan intenso, donde la vida tantas veces nos pasa por el costado y vivimos en una especie de somnolencia.

Comparto esta vivencia para que tengamos presentes a los afectados y también para que los acompañemos en el día después del regreso a sus casas. No se trata sólo de mirarlos por TV o escuchar en la radio, como se hablará hasta el cansancio del desastre, sino de una mirada activa: pensar en ellos, pedir que se resuelvan estas situaciones, que de esta cuestión negativa, logremos cosas positivas.

La situación

Fuertes lluvias caen desde mediados de la semana en la provincia de Chubut y Comodoro Rivadavia ha sido el punto más afectado. Las intensas lluvias provocaron un número todavía no precisado de evacuados, daños en viviendas, vehículos cubiertos por el agua, caída de árboles y carteles, entre otros inconvenientes, según confirmaron las autoridades de Defensa Civil de esa ciudad.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, afirmó ante la prensa local que “habrá que refundar” esa ciudad chubutense, que fue azotada “por una crisis climática nunca vista que se agudizará en las próximas horas, ya que se esperan tormentas mucho más importantes y una acumulación de agua de unos 200 milímetros”.