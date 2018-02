Entre goles y autoreproches

Lautaro Martínez convirtió tres goles en la victoria de Racing ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. “No me gustó el partido que hice”, declaró el jugador.

Lautaro Martínez es el jugador del momento. El joven crack, que tiene apenas 20 años, es la figura estelar de Racing, que intenta escalar posiciones en la Superliga y que empezó con el pie derecho en la Copa Libertadores, con un triunfo 4 a 2 como local frente a Cruzeiro. ¿Pero cuál fue la nota destacada? Los tres goles del número 10 de la Academia, que es una fija en la próxima gira de la Selección Nacional y que sueña con “colarse” a último momento en la lista definitiva para el Mundial.

No es la primera vez que Martínez hace tres goles en un partido. La anterior había ocurrido el 4 de febrero en la victoria por 4 a 0 ante Huracán. Con una coincidencia no menor respecto a la actuación de ayer: en el estadio estaba presente el entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli.

Cada vez que el DT del Seleccionado está presente, al pibe no le pesa esa “presión” y pareciera sacar aún más a flote todo su talento.

No obstante ello, llaman la atención las declaraciones del jugador inmediatamente después de consumado el triunfo ante Cruzeiro: “No me gustó el partido que hice. Más allá de los tres goles he perdido pelotas muy fáciles”, en alusión a que el empate transitorio de los brasileños llegó por un error del juvenil de Racing.

Esas palabras hablan por un lado del nivel de autoexigencia de un chico que está decidido a triunfar en el fútbol, que podría ser transferido al Inter de Italia por una cifra millonaria y que asoma como una promesa de Selección. Sin embargo, justamente estamos hablando de un joven que todavía tiene mucho por recorrer, que necesita seguir disfrutando de lo que hace (que lo hace muy bien) y que de nada servirá si el mundo futbolero ya le pone el cartel del “nuevo Messi”.

Mientras siga vistiendo la camiseta de Racing, sus hinchas (y quienes aman ver buen fútbol) seguirán gozando de un talento que parece no tener techo. Hoy conforma la lista de los jugadores “de acá” que todos piden para la Selección. Pronto hará parte de la lista de los jugadores “de allá” a quienes después muchos tildan de aburguesados. Por eso lo mejor que puede hacer Lautaro Martínez es seguir jugando como sabe, sin pensar en lo que vendrá.