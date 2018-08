Encender el fuego en las bases

Radiografía de una experiencia en la ciudad: Los jóvenes del Movimiento Políticos por la Unidad.

El surgimiento del Movimiento Políticos por la Unidad en Argentina en el año 2001 inició un proceso de diálogo e interacción constante con los diversos actores de la sociedad. Desde ese momento, el desafío de construir la “ciudad nueva” desde el paradigma de la fraternidad –como principio articulador de la vida política en nuestras ciudades– motorizó una construcción plural entre ciudadanos, intelectuales, políticos y dirigentes sociales que permitió generar experiencias significativas de encuentro, diálogo y formación.

La ciudad es para nosotros la unidad vital mínima e indispensable, articuladora de las diversas interrelaciones, sustrato y posibilidad para el encuentro y la construcción socio-política.

La ciudad es un nosotros, somos nosotros, cada uno de nosotros y sus decisiones. Por eso tal vez, la ciudad es tanto: espacio presente donde con-vivimos y proyecto donde nos trascendemos. Un espacio en el tiempo donde hacemos la experiencia de que el tiempo es superior al espacio.

Claro está que en la ciudad conviven las diversas temporalidades: pasado, presente y futuro laten y casi siempre en tensión disputan su protagonismo, y es en ese desafío de aprender a dar lugar en cada época a las diversas manifestaciones de la vida, donde los jóvenes tienen una presencia indelegable, una participación insustituible, una voz inaudita, una creatividad insospechada y una vocación esencialmente ciudadana, aunque la mayoría de las veces desconocida.

La vocación de los jóvenes es esencialmente ciudadana, porque la ciudad es claramente vida en movimiento en búsqueda y realización constante, búsqueda común, camino y meta; y la vida de los jóvenes es energía presente que trasciende, es tiempo presente proyectado al futuro, y como la ciudad –capaz de reconocer las marcas y los signos del tiempo– es irrespetuosa y decididamente viva, difusiva, fecunda, esperanzada.

Desde el año 2004 el MPPU ha generado diversos espacios de formación y participación para jóvenes. Entre las experiencias más significativas está la Escuela de Formación Social y Política para Jóvenes (EFSyP) que a lo largo de nuestro país ha significado la posibilidad de poner manos a la obra en la construcción de “una nueva cultura política”, de un nuevo modo de pensar y practicar la vida política, y en consecuencia de construir la ciudad.

En torno a las diversas ediciones de la Escuela de Formación Social y Política surgieron y continúan generándose en la actualidad diversos espacios de diálogo con políticos, foros de debate, intervenciones territoriales, proyectos socio-comunitarios y otras diversas experiencias de participación donde cientos de jóvenes hacen realidad el paradigma de la fraternidad, atreviéndose a cultivar vínculos políticos desde un liderazgo comunitario no personalista, con iniciativa política, que se desafía a amar el partido del otro como el propio, realistas e inclusivos, identificando como sujeto de la política no un yo sino un “nosotros” y capaces de comprenderla no como el arte de lo posible, sino como “el arte del mayor bien común posible.”

A continuación compartimos con ustedes dos experiencias importantes en las que el MPPU se ha dejado desafiar por los jóvenes a hacer juntos el camino, para participar y decidir, o sea, aprender a hacerse corresponsables y protagonistas de esta “ciudad nueva”.

Una iniciativa de formación ciudadana del concejal Rubén Comolli con la colaboración del Movimiento Políticos por la Unidad

En la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, se realizó el Foro “Jóvenes Protagonistas para una Ciudad Fraterna”, organizado por el Movimiento Políticos por la Unidad (MPPU) y el Concejo Deliberante de la ciudad. Esta experiencia forma parte del proyecto “Concejal por un día”, establecido por ordenanza desde el año 2012, pero efectivamente fue puesto en acción en la presente instancia.

Es una propuesta para que los jóvenes de los últimos años de la escuela secundaria hagan la experiencia de legislar proyectos de su interés que luego presentan en el recinto del Concejo Deliberante de su ciudad, de los cuales aquellos que son elegidos se elevan a este organismo con carácter vinculante.

En el Foro participaron alrededor de 400 jóvenes, acompañados por un equipo de 15 facilitadores, que trabajaron en grupos conformados por miembros de diferentes escuelas y en los que diagnosticaron la situación de su ciudad en función de un eje que se les presentaba: medio ambiente, deporte, salud, transporte, infraestructura, educación, seguridad, entre otros. Los jóvenes profundizaron por equipo en alguna de las problemáticas planteadas, y en virtud de una herramienta diagnóstica aplicada elaboraron una propuesta con el formato de proyecto de ordenanza, que luego fueron expuestas a votación en la asamblea general hasta ser seleccionadas las tres más votadas. A su vez, se eligieron 12 delegados titulares y 12 suplentes que trabajarán dichas propuestas en la segunda parte del proceso legislativo planteado donde se enviará con carácter vinculante al Concejo Deliberante, la propuesta elegida.

Desde la Coordinación Nacional de la EFSyP se preparó la metodología de trabajo para el diagnóstico y la ponderación de los diversos problemas y proyectos, la capacitación para los diversos tutores de grupo y la animación general del evento.

Sobre el cierre de la jornada estuvieron presentes el intendente de la Ciudad de Concepción, ingeniero Roberto Sánchez, dos ex-intendentes de distintas fuerzas políticas de la ciudad, la supervisora de Nivel Medio, concejales de los diferentes bloques, ex legisladores provinciales y las autoridades nacionales del MPPU. Todos celebraron la iniciativa y se mostraron muy contentos al escuchar los proyectos de los jóvenes y ver el entusiasmo y compromiso con el que trabajaron, con el objetivo de construir una ciudad más justa, saludable, inclusiva y fraterna.

El concejal Rubén Comolli, miembro del MPPU y promotor principal de esta iniciativa, comentó que tanto los jóvenes como los docentes se mostraron muy agradecidos por haber sido invitados a participar, y solicitaron que se multipliquen espacios como este, en los que los jóvenes pueden sentirse realmente protagonistas en la vida de su comunidad y ejercer un rol ciudadano activo, además de permitirles acercarse a instituciones y personas del gobierno que habitualmente les son ajenas o lejanas.

*El formato del Proyecto con su planificación y metodología están disponibles y en el caso de algún lector quiera replicarlo en su comunidad o municipio puede comunicarse a guillecastillobernahola@hotmail.com

Parlamento Juvenil de la Ciudad de Villa Carlos Paz y la Escuela de Formación Social y Política

Desde noviembre del año 2008, con la Ordenanza Municipal N° 5696, el municipio de Villa Carlos Paz cuenta en su comunidad con un “Parlamento Juvenil”, una experiencia de vida democrática plena donde los jóvenes de la ciudad pueden elegir y ser elegidos, ejercer funciones de representación y definir proyectos de intervención municipal con presupuesto asignado.

Como requisitos para formar parte es necesario tener entre 15 y 30 años de edad cumplidos al momento de su designación y una residencia inmediata de dos años en la ciudad.

El Parlamento tiene carácter de Órgano Consultivo del Concejo de Representantes en lo que se refiere a Políticas de Juventud; los proyectos que se aprueban en esta órbita llevan el nombre de Dictámenes Juveniles y se elevan al Concejo de Representantes con tratamiento vinculante.

Los mandatos de los parlamentarios duran un año y pueden ser reelectos solo una vez más.

Una característica particular de este Parlamento Juvenil como experiencia política es la forma en que se pensó la matriz de representación juvenil en la ciudad, puesto que están representados los jóvenes agrupados en Juventudes de Partidos Políticos; Centros de Estudiantes Secundarios; Juventudes de ONG; Juventudes de Instituciones Deportivas o Culturales y Juventudes de Iglesias o Cultos, por lo que permite y promueve la organización de los jóvenes en los más diversos ámbitos de la vida.

En el mismo ámbito de referencia institucional donde funciona el Parlamento Juvenil –la Casa de la Juventud–, se generó el vínculo para la apertura de la Escuela de Formación Social y Política del MPPU.

Un dato importante de comentar es que el MPPU mantuvo representación en el Parlamento Juvenil por más de tres años, que varios alumnos y ex alumnos de la EFSyP han fortalecido su experiencia política y de representación en el Parlamento Juvenil, y que éste a su vez se ha enriquecido de las experiencias de diálogo político.

Varios casos son interesantes para compartir. Uno es el de Sergio, quien después de hacer la experiencia de la EFSyP continuó allí como tutor y posteriormente como tutor de la escuela y parlamentario por las ONG en representación por el MPPU. Luego, asumiendo más profunda y decididamente su vocación a la vida política, empezó a trabajar como secretario de una concejal y actualmente es secretario legislativo de la presidenta del Consejo Deliberante de su ciudad.

Otros exalumnos de dicha escuela ya son funcionarios en diversos niveles y servicios municipales, otros abrazaron la militancia desde el desarrollo sostenible que en esta ciudad turística presenta diversos desafíos y otros encarnan el ideal de la fraternidad en la comunicación y en partidos políticos de la ciudad.

*Pueden consultar por la experiencia del Parlamento Juvenil en Ordenanza Municipal N° 5696 Municipalidad Villa Carlos Paz.

Es importante que los jóvenes sientan y hagan la experiencia de que cuando tienen una idea potente y la decisión de “estar y de permanecer”, de asumir su vocación política como participación en la vida de la ciudad, tendrán los espacios y las herramientas para hacerlo.

En el fondo, de esto se trata, de poner en evidencia que el mayor robo de la vieja política es haberle quitado a la ciudadanía su identidad política, de haber reducido la política al ejercicio de un grupo de iluminados y de una élite dirigente.

Y ahí nuestro desafío, abrir el juego, encender el fuego en las bases, ensanchar el camino, iluminar nuestras conciencias en el nosotros y descubrirnos ciudad, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que decidimos.

Nota: El autor es copresidente del Movimiento Políticos por la Unidad de Argentina.