En Perú piden la destitución del presidente Kuczynski

Negó cualquier vínculo con Odebrecht, pero se lo acusa de recibir pagos a una consultora vinculada a él mientras era ministro de Alejandro Toledo.

La situación del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se ha vuelto delicada. Deberá demostrar no haber participado de la vergonzosa red de coimas distribuidas por la constructora brasileña Odebrecht mientras fue miembro del gobierno de Alejando Toledo, cuyo mandato se extendió de 2001 a 2006.

En ese tiempo, Odebrecht se adjudicó la realización de tramos del corredor interoceánico que une Brasil con Perú y por esas adjudicaciones la empresa constructora habría pagado al presidente Toledo 20 millones de dólares. El ex mandatario acusado por este hecho, es prófugo de la justicia y permanece en el exterior.

El problema para Kuczynski es que han aparecido pagos de Odebrecht por más de 700.000 dólares, por tareas de consultorías a Westfield Capital, una empresa unipersonal radicada en los Estados Unidos de la que el presidente estuvo a cargo. El último de los pagos se hizo en 2007, cuando ya había finalizado el mandato de Toledo. Los pagos fueron a partir de 2004. En ese tiempo Kuczynski fue ministro de Economía y luego Primer ministro, al tiempo que se habilitaron las normas que luego permitieron a Odebrecht llevar a cabo su labor una vez ganadas las licitaciones.

Los partidos políticos han pedido la renuncia del presidente que recién ayer se pronunció acerca de su futuro en el poder. La amenaza que se cierne sobre su gestión es la del juicio político. Su bancada en el Congreso de 130 bancas es minoritaria. Más de 70 congresistas son controlados por el fujimorismo que es opositor y busca su renuncia. Hacen falta 86 votos para inhabilitar el presidente y por el momento los grupos que se han sumado en pedir su renuncia representan a unos 96 legisladores.

Acompañado por los miembros de su gabinete y de algunos congresistas, PPK (como se lo conoce por sus iniciales) anunció que pedirá a la fiscalía que le levanté su secreto bancario. “No voy a abdicar ni a mi honor ni a mis valores ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos, Estoy dispuesto a defender mi verdad. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder”, dijo.

Las investigaciones por el caso Odebrecht en Perú, además del mandato de captura contra Toledo, han llevado a la cárcel al ex presidente Ollanta Humala, a su esposa y ex primera dama Nadine Herrera, al tiempo que hubo acusaciones contra otro ex presidente, Alan García. Esta semana cinco importantes empresarios de la construcción en el país, también fueron arrestados en el marco del mismo caso. En octubre, Kuczynski negó cualquier vínculo con la multinacional brasileña: “No he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas”.

El fujimorismo y el APRA interpretan que PPK no dijo la verdad a la comisión parlamentaria de investigación y que por tanto el presidente ya no tiene la confianza para seguir gobernando. Pero sus líderes, Keiko Fujimori y Alan García también figuran en las investigaciones.

En caso de destitución, el mandato presidencial será asumido por uno de los dos vicepresidentes.