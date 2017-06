En Perú el caso Odebrecht dejó sin empleo a 40 mil personas

Los activos de la empresa en el país pasaron a un fideicomiso en espera de que la justicia determine el perjuicio sufrido por el Estado. Las obras a cargo de la constructora quedaron paralizadas.

El caso Odebrecht está teniendo un imprevisto coletazo en Perú, donde fueron despedidos unos 40 mil trabajadores y 247 empresas proveedoras a las que adeuda unos 12 millones de dólares ha provocado la paralización de obras que ejecutaba la empresa constructora brasileña.

Entre las obras afectadas figura la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, un proyecto entregado en concesión por la municipalidad de Lima al consorcio Rutas de Lima y cuya operación estaba a cargo de la empresa Odebrecht.

La situación se originó a partir de las investigaciones de la justicia peruana luego de que fueron revelados actos de corrupción y que involucran al ex presidente Alejandro Toledo, pero también a otros dos ex presidentes (Alán García y Ollanta Humala). El Gobierno de Lima adoptó medidas para evitar que Odebrecht vendiera todos sus activos en el Perú y se fuera del país sin pagar reparaciones civiles al Estado. Todo lo obtenido por la empresa pasó a un fideicomiso que cuidará del patrimonio hasta que la justicia no se pronuncie sobre los perjuicios que sufrió el Estado.

Otro efecto fue la paralización de las obras que Odebrecht tenía a su cargo, con el despido de miles de trabajadores a los que de la noche a la mañana dejó de pagar. Como reacción en cadena, otros proveedores de Odebrecht ahora están con problemas de liquidez para pagar sus deudas.

