En 2017, en México hubo un asesinato cada 18 minutos

Se registran graves falencias en la clasificación y en la investigación de los crímenes, elevando a niveles intolerables la impunidad.

La violencia en México no se detiene. Durante el año pasado se registraron 29.168 víctimas de homicidio, lo que eleva a 23,6 víctimas mortales por cada 100 mil habitantes, uno casa 18 minutos. Según un informe presentado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), este crimen creció el 23,3% respecto de 2016. La violencia es acompañada por la dramática falta de personal y de herramientas para investigar, lo que fomenta la impunidad en el país, como ya han señalado organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El documento revela que en 18 entidades federativas aumentó el homicidio doloso, al comparar sus tasas tanto de carpetas de investigación como víctimas de diciembre de 2017, respecto al promedio de los 12 meses previos.

Advierte que las tres entidades federativas con las mayores tasas de carpetas de investigación de homicidio doloso en diciembre de 2017 fueron Colima, Baja California Sur y Guerrero.

Francisco Rivas, director del ONC, señaló en entrevista con el HuffPost que la nueva metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentada en diciembre pasado, exhibe errores en la nueva clasificación. Cita el caso de Sinaloa, entidad que reportó todos los casos de homicidios dolosos violentos de mujer como feminicidios, “lo que demuestra es que no se han reclasificado, pues aunque en principio se deben clasificar como feminicidios, tras la investigación se deben reclasificar”, apunta el experto. En Tamaulipas el secuestro se desagrega en cinco tipos (extorsivo, en calidad de rehén, para causar daño, exprés y otros): “de 2015 a 2017, sin embargo, no reporta ningún caso de secuestro extorsivo y, aquí, salta algo porque en 2017 cierra como la segunda entidad con la tasa más alta en este delito.” En Baja California directamente no se reclasificaron los secuestros.

“Lo que exhibe es que hay deficiencias en la clasificación y en la publicación de la información, algo que no parece nuevo para nadie”, sostuvo Rivas.

El experto consideró que una de las acciones que debe ser la base de la estrategia para enfrentar la crisis de seguridad, es la generación de información de calidad en la materia, “para conseguir evidencia puntual y focalizada sobre los principales riesgos que existen en las entidades federativas”. Enfatizó también en la necesidad de construir instituciones, pues “si te acercas a las autoridades locales, te das cuenta de que hay mucha gente bien intencionada, pero mal capacitada, mal equipada y que no tiene cómo hacer su trabajo y les pedimos cosas imposibles, con exceso de trabajo y que resuelvan lo que nadie puede resolver”. Rivas destacó que un agente del Ministerio Público tiene entre 200 y 300 carpetas de investigación, por lo que es improbable que podrá realizar una investigación profunda y puntual, lo que genera niveles “inaceptables” de impunidad.