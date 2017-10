Empieza el Atrio de los Gentiles en España

Habrá transmisión para Argentina y el mundo.

Este lunes 23 de octubre comienzan los seminarios sobre “Ética y dinero” en España que organiza el Foro Ecuménico Social, en Madrid y Salamanca, con la colaboración de varias universidades, en el marco de la iniciativa vaticana Atrio de los Gentiles, con la participación de la filósofa Adela Cortina y otros destacados catedráticos y directivos de empresas, como José Manuel González-Páramo (BBVA). En la apertura hablará el presidente del Foro, P. Francesco Ballarini (foto).

Se trata de un espacio de diálogo que promueve el Pontificio Consejo de la Cultura del Vaticano, que en España se celebra por tercer año consecutivo en esas ciudades. El presidente de ese Consejo, Cardenal Gianfranco Ravasi, señaló que el programa “se presenta muy interesante ciertamente y he podido comprobar la calidad humana e intelectual de los relatores, en particular de la profesora Adela Cortina, de quien he tenido el gusto de leer y apreciar algunas obras”. Y agregó: “creo que la solidez de las personas invitadas asegurará en estos encuentros el éxito que merecen; por mi parte añado también mis mejores augurios y mi felicitación más cordial”.

Cabe destacar que acaba de aparecer un nuevo libro de Ravasi, “La biblia según Borges”, en el que se refiere al Atrio de los Gentiles que se realizó en la Argentina y al involucramiento que tuvo el Papa en esas actividades. En sus páginas califica ese evento en la Argentina como “glorioso” y también relata cuando llevó a una pequeña delegación de miembros del Foro y de la Fundación Borges a saludar al Papa. Relata que la reacción del Papa sorprendió porque Francisco expresaba su satisfacción por semejante empresa y el Sumo Pontífice subrayó que la precedente fue en 1974, cuando el entonces P. Bergoglio estuvo con Borges. Ravasi dedica varias páginas a este tema, y a su interacción con el Papa en esos días para hablar sobre los temas del Atrio de los Gentiles en la Argentina.

Este programa fue iniciado por Benedicto XVI y continuado y potenciado por el actual Papa Francisco, y pretende promover el diálogo y la cultura del encuentro contando con expertos que ayudan a entenderlo desde diferentes perspectivas.

Este año en España varias universidades acogerán este foro, la Rey Juan Carlos y la Pontificia Comillas de Madrid el 23 y 24 de octubre, y en Salamanca la Pontificia de esa ciudad el 25 y 26 de octubre.

Las jornadas se podrán ver en la Argentina y otros países en la web www.atriodelosgentiles.com.ar. Allí hay más información sobre estas actividades.

