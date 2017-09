La frase pertenece a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven desaparecido desde el 1º de agosto.

La desaparición del artesano Santiago Maldonado conmueve a todo el país y su familia es la primera que sufre con esta absurda ausencia, que mancha la democracia. El doloroso momento que atraviesan los Maldonado lo manifestó Sergio, quien encabeza día a día los reclamos para que su hermano aparezca con vida.

En una entrevista con la señal televisiva TN, reconoció consternado que “lo extraño mucho, lo quiero ver, nos quiero ver los tres juntos con mi hermano Germán de viaje. Y hay algo pendiente, el único que no toca ningún instrumento soy yo, y siempre tuve el sueño de poder tocar algo juntos los tres. Lo extraño y el que sabe dónde está, que me lo devuelva, porque lo quiero mucho”.

Antes, Sergio aseguró que si bien Santiago estaba en esa manifestación, “no haría algo violento” y que “yo me pongo en el lugar de él, y yo no hubiera corrido, me hubiese entregado, porque lo único que hizo fue cortar la ruta; que lo juzguen y listo. Me entregaría. Intuyo que él hizo eso. Si no, hubiera cruzado el río, más allá de que a él no le gustaba el agua, no es profundo. Podría haberlo cruzado”,

Por otra parte, Sergio fue muy crítico con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Ellos sí saben dónde está. No quiero echarle la culpa a alguien, pero sí estoy en un trabajo y hay un jefe, viene alguien y se queja, y en vez de investigar primero, enseguida los protege, muestra de qué lado se pone. La ministra de Seguridad, lo que hizo al principio, fue crear un cono de silencio y bajar una protección a la Gendarmería, en vez de ponerse de nuestro lado y ver qué pasó. Para mí se tendría que haber puesto a disposición enseguida. ¿Por qué salir a defender tan rotundamente? Ni un barrabrava puede decir que no va a tirar a un gendarme por la ventana. Es un funcionario, su palabra es importante”. Y agregó: “Por momentos pienso que fue algo medio aleccionador, porque era un blanco que estaba ahí. O porque en venganza o algo así alguno reaccionó y agarró a Santiago”

Y también repudió el uso político de la desaparición de Santiago: “Me molesta que algunos lo usen en beneficio propio y yo no puedo controlarlo. Y que después me digan a mí que hago política. Pero si reclamar porque aparezca es política, será que hago política”, dijo y agregó: “Lo único que quiero es que aparezca Santiago. Son bienvenidos todos los que se sumen para encontrarlo”.