El presidente Kuczynski acusado de comprar votos

Mañana el Congreso de Perú discute sobre su destitución. La oposición sostiene que hubo un intento de corromper un legislador.

Cuando falta un día para que el Congreso unicameral de Perú se expida sobre la continuidad del mandato del presidente Pedro Pablo Kuczynski, estalla un nuevo caso de corrupción que podría complicar ulteriormente la situación del mandatario.

Las acusaciones, acompañadas por grabaciones, parten desde el propio partido opositor, de derecha, Fuerza Popular (FP), liderado por la hija del ex dictador Alberto Fujimori, Keiko, quien acusa a su hermano, Kenji, miembro del mismo partido, haber comprado votos para favorecer al presidente Kuczynski.

En diciembre, Kenji lideró un grupo rebelde de su partido que votó en contra de la destitución de Kuczynski, lo que permitió seguir con su mandato. Apenas 24 horas después de ese apoyo, el presidente concedió el indulto por razones humanitarias que permite al ex dictador purgar en su domicilio la condena a 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción. Keiko Fujimori no apoyaba el beneficio para su padre, acaso por temor a que le disputara su liderazgo en FP.

En las imágenes difundidas por Keiko Fujimori, su hermano aparentemente intenta conseguir el voto de un legislador a cambio de obras públicas en su distrito electoral si votara en contra de la destitución de Kuczynski.

Kenji niega que se trate de una compra de voto y alega que son normales reuniones entre congresistas y funcionarios públicos para agilizar gestiones y trasladar pedidos de la población. “Lo que busca FP es cortarle la cabeza al presidente y al ver que en el primer intento de vacancia (destitución del presidente)”, dijo Kenji. El legislador además señaló el video ha sido un intento de tender una trampa.

También el Gobierno negó compra de votos y afirmó que se trata de una trampa para poner bajo una luz negativa al mandatario. Mañana, el Congreso deberá discutir nuevamente una moción que pretende destituir a Kuczynski, insistentemente vinculado con la empresa constructora brasileña Odebrecht. La semana pasada, fue posible obtener los 2/3 de votos de los legisladores para admitir la moción de destitución (vacancia). Sin embargo, un funcionario público que aparece en los videos difundidos fue cesado en su cargo.

El ex ministro Carlos Basombrío, quien dimitió en diciembre tras el primer intento de destitución parlamentario del mandatario, pidió este martes al presidente que renuncie por “prácticas inaceptables” y confirmó que su salida del gobierno se debió a ese caso. “Mantuve silencio sobre los detalles de mi renuncia por tres meses. Lo ocurrido – se refiere a los videos – confirma mis peores temores y me libera de la reserva. Creo que para pocos quedó duda que me fui a causa de las primeras revelaciones”, afirmó Basombrío.