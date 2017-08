El minuto de silencio de Fernando Álvarez

El comité organizador de los mundiales master de natación se negó a honrar a las víctimas de Barcelona y este nadador renunció a competir.

El show no necesariamente debe continuar y esto vale también para las competencias deportivas. Es lo que ha querido señalar Fernando Álvarez, nadador de 72 años del Círculo Náutico de Cádiz, España, quien participaba de los juegos mundiales Master de Natación en Budapest.

Un evento importante, en su 17 edición, con la presencia de 12.000 atletas a partir de los 25 años hasta edades más venerables, como la de Fernando. Diez días de actividades con 23 competencias que, como es natural, se vieron sacudidos por las noticias del sangriento ataque en Catalunya, con 15 muertos y al menos 120 heridos, más cinco muertos entre los propios atacantes.

Fernando debía participar en su categoría Master 70, pero solicitó al comité organizador un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas antes de competir por los 200 metros estilo rana.

Sin embargo, la respuesta fue negativa: ni un minuto se podía perder por la cantidad de competencias previstas. Ante eso, el nadador español ha tomado la decisión de no lanzarse al agua durante sesenta segundos, conmemorando a las víctimas.

“He sentido más satisfacción que si hubiera ganado una medalla de oro”, ha afirmado Álvarez, quien realmente hizo todo lo posible para que se celebrara ese minuto de silencio. Ante el dolor de grandes tragedias, no se puede seguir adelante como si nada hubiera pasado. Es necesario un gesto, no de temor, sino de valor para poner el espectáculo y la diversión en el lugar que le corresponde y no ocupar el de la solidaridad con las víctimas, el de la fraternidad ante la adversidad y la unidad ante aquellos que pretenden crear divisiones dentro de nuestra familia humana.

Gracias Fernando por tu gesto de rebeldía.