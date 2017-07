El Mercosur y una cumbre en tono menor

Los países socios parecen más concentrados en sus temas internos que en el proceso de integración.

Esta semana Mendoza será la sede de reuniones técnicas y de alto nivel del Mercosur. Se anuncia la presencia de los presidentes de los países miembros plenos del bloque, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en ausencia de Venezuela que se encuentra suspendido, y de los dos países socios, Chile y Bolivia. El viernes, la cumbre tiene previsto el cambio de la presidencia temporaria, que en los próximos seis meses será ejercida por el mandatario brasileño, Michel Temer.

La impresión es, sin embargo, de una cumbre en tono menor. En primer lugar, porque si bien Venezuela no estará presente en Mendoza y se considera que está suspendida, formalmente no se aplicó el proceso de consultas y de arbitraje previsto por la normativa del bloque. Es decir, se está en una zona gris de indefinición que no habla bien de los mecanismos decisionales del Mercosur.

En segundo lugar, varios de los miembros se encuentran más concentrados en sus problemas internos que en el proceso de integración. Comenzando por Brasil, cuyo presidente está objeto de graves acusaciones por corrupción, sea activa o pasiva, y el próximo 2 de agosto podría quedar suspendido de sus funciones y hasta terminar siendo destituido. Si bien el presidente argentino Mauricio Macri se ha dedicado a reposicionar políticamente su país en el exterior, no se avizora una lectura definitiva de la postura argentina respecto de la integración regional, más allá de genéricas afirmaciones.

Estaría en su última etapa la inclusión de Bolivia como país miembro del bloque, anunciada una y otra ver. Pero falta la ratificación del protocolo de admisión por parte del Congreso de Brasil, que por un lado está pendiente de los contragolpes provocados por los escándalos por corrupción y, por otro, su mayoría no parece interesada en admitir un firme aliado de Caracas.

Varios temas están pendientes en la agenda del Mercosur. Uno es el acuerdo comercial con la Unión Europea, cuya negociación lleva 22 años, y que Brasil y Argentina pretendieron acelerar. Parece difícil que el bloque europeo acepte ser socio en medio de tanta incertidumbre política. Otro tema es el acercamiento con la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile. Hasta el año pasado, había una divergencia ideológica entre los dos bloques, alimentada más bien desde el Mercosur, que con los cambios de gobierno más recientes se pretende transformar en una convergencia que también parece tener un sesgo ideológico, aunque de signo opuesto. Ni en un caso, ni en el otro, parece que se trata de la mejor manera de avanzar en la integración ya que ésta se centra en la visualización de objetivos comunes para el desarrollo de los países y de proyectos concretos más allá del signo político de cada gobierno nacional.

Un ejemplo de este tipo es la agenda de obras de infraestructura detenida desde hace años, sin que se perciba la necesidad de llevarla a cabo, incluso con cierta urgencia. Para ello se necesita principalmente de una voluntad política que brilla por su ausencia.

Es ésta quizás la principal debilidad del Mercosur: depende casi exclusivamente de liderazgos políticos al máximo nivel sin que haya sido programado realizar hitos comunes a través de mecanismos que intervengan automáticamente. El riesgo es no superar el nivel de acuerdos aduaneros. Pero la integración es otra cosa.

