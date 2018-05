El Gobierno vetó la ley de Emergencia Tarifaria

El proyecto que había sido aprobado en la madrugada que obligaba a retrotraer los valores de las tarifas a noviembre de 2017 fue vetado esta mañana por el presidente Mauricio Macri.

Luego de un largo y tenso debate en el Senado, la oposición había conseguido la aprobación, con 37 votos a favor y 30 en contra, de la ley que obligaba al Gobierno a suspender los incrementos en las tarifas de servicios públicos y a retornar a los valores vigentes en noviembre del 2017.

Sin embargo, y tal como se venía anunciando días antes, el presidente Mauricio Macri no dudó y en pocas horas decidió vetar la ley por considerar que “no respeta el mandato constitucional del parlamento”, según lo expresado esta mañana por el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

El funcionario agregó además que no es facultad del Congreso fijar tarifas y que la ley aprobada en la madrugada “va en contra de los intereses de las provincias y no lo podemos permitir. Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó, que equivale a toda la obra pública al interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina, a dos veces la UAH que pagamos todos los argentinos para proteger a los sectores vulnerables, a todo el presupuesto de seguridad y defensa de nuestra república”.

Antes, durante el debate, la ex presidente Cristina Fernández sostuvo: “Que las tarifas se retrotraigan a diciembre y que además se aplique la variación salarial para decidir los aumentos no me parece irresponsable, al contrario, en materia de armonía social creo que sería aconsejable que lo tomen en cuenta”.