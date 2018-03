El Gobierno venezolano acepta correr la fecha de las elecciones

Es fruto de un acuerdo con sectores de la oposición. La nueva fecha es el 20 de mayo. Hubo contactos con dirigentes de la MUD.

El Gobierno de Venezuela aceptó postergar casi un mes las elecciones presidenciales. La nueva fecha será la del 20 de mayo. Las autoridades electorales anunciaron que se firmó un acuerdo de “garantías electorales” alcanzado entre oficialismo y sectores de la oposición que habían decidido participar de la competencia electoral.

El pacto supone la aceptación por parte del Gobierno de algunas de las exigencias manifestadas por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), uno de los grandes excluidos de estas elecciones. Además del corrimiento de la fecha de los comicios, se elegirán los consejos legislativos estatales y municipales del país junto a las presidenciales, pero no se votará por una nueva Asamblea Nacional, tal y como había sido anunciado. También se solicitará a la ONU una misión internacional de observadores.

Pese a que haya aceptado algunas de las exigencias de la oposición, el acuerdo no fue firmado con la MUD, que ha decidido no participar a las elecciones por no haber garantías. Han firmado los partidos opositores que respaldan la candidatura de Henri Falcón: Avanzada Progresista y Copei y el MAS, que no pertenecen a la MUD.

El Gobierno se comprometió a no abusar con su presencia en los medios, a permitir a la oposición reunirse con los efectivos militares del Plan República, a regresar a sus lugares originales los centros de votación que fueron mudados y a no colocar “puntos rojos” –centros de proselitismo– el día de las elecciones en los lugares donde se vota. Entre las demás garantías aceptadas figura la organización de auditorías y depurar del Registro Electoral.

En estos días, hubo reuniones entre dirigentes oficialistas y de la MUD, además de Falcón. Llamó la atención la presencia del ex candidato presidencial Henrique Capriles. Los opositores señalaron la disponibilidad a participar de las elecciones en presencia de mínimas garantías. Puede que este nuevo paso convenza a más partidos, pese a que el oficialismo rechaza dos temas clave: los cambios en las autoridades electorales y la virtual proscripción de la MUD.