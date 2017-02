El ELN liberó al ex congresista secuestrado

A su vez, el Gobierno de Colombia indultó a dos guerrilleros, lo que desbloquea el comienzo del proceso de paz que será inaugurado el próximo martes 7 de febrero.

Costó pero se consiguió: el Gobierno de Colombia y el ELN podrán comenzar la fase pública de sus negociaciones de paz el próximo martes 7 de febrero. Para ello, las partes cumplieron con el acuerdo previo de liberar, la guerrilla, al ex congresista Odín Sánchez Montes de Oca, secuestrado desde abril del año pasado, al tiempo que el Ejecutivo indultó a dos guerrilleros que purgaban una condena y que serán parte de la delegación del ELN que negociará la paz.

La decisión desbloquea las negociaciones que debían haber comenzado a fines de octubre pero se trabaron precisamente por desacuerdos acerca del protocolo a seguir para cumplir las liberaciones que ambas partes consideraron como un requisito indispensable.

Odín Sánchez fue canjeado en abril del año pasado por su hermano Patrocinio, ex gobernador y ex intendente de la capital del Chocó, secuestrado desde agosto de 2013. Los médicos revisaron el estado del ex congresista y más allá de algunas “cositas que son de quirófano, la salud mental, la psicológica y espiritual es envidiable”, explicó el propio Odín Sánchez.

“El ELN cumple su palabra de liberar a Odín Sánchez (…). El 31 de enero comenzó el protocolo de liberación, el 1 de febrero se suspendieron las operaciones militares”, había adelantado días antes alias Uriel, uno de los dirigentes de la guerrilla. La comisión humanitaria responsable de esta liberación ha estado liderada por la Cruz Roja y otra comisión recibió a Nixon Cobos y Leivis Valero, los dos combatientes de la guerrilla que participarán en la mesa de negociaciones. El segundo requisito para que comenzara el proceso de paz.

Patrocinio Sánchez, quien gobernó el Chocó, la región más pobre y deprimida del país, fue liberado en abril de 2016 debido a su estado de salud. Casi tres años de cautiverio en la selva estaban poniendo a riesgo su vida. Se le dijo que no revelara que había sido secuestrado por dinero y desconocía el intercambio, del que no se conocen detalles. Su hermano Odín, ex congresista, es una figura vinculada con los paramilitares derechistas de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo disuelto hace tiempo, razón por la que estuvo en la cárcel. El historial de Patrocinio tampoco es inmaculado: purgó una condena de 18 meses de prisión por irregularidades administrativas durante su gestión.

Se espera que el nuevo proceso de paz pueda aprovechar la experiencia del primero, el que se llevó a cabo con las FARC, en este momento en fase de aplicación. El ELN se mueve en base a criterios distintos y ya han hecho saber que pretender aplicar un diferente mecanismo de justicia transicional para enfocar las cuestiones de los delitos cometidos durante el enfrentamiento armado con el Estado. Son cuestiones que a partir del 7 de febrero serán motivo de negociación.

