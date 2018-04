El Día Azul

Como todos los años, el 2 de abril fue el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, en el que miles de personas marcharon y diferentes monumentos de las ciudades más importantes del planeta se tiñeron de azul.

En Buenos Aires cada año es mayor la cantidad de gente que sale a la calle y viste de azul la plaza de los Dos Congresos y la Plaza de Mayo.

Las condiciones del espectro autista (CEA) afectan a 1 de cada 68 niños y, según estudios recientes, en promedio pasan dos años entre las primeras preocupaciones de los padres y el diagnóstico de autismo.

Los especialistas hacen hincapié en el tiempo en el que asoman las primeras señales y el diagnóstico, teniendo en cuenta que la intervención temprana impacta positivamente en el pronóstico en la calidad de vida de los niños y sus familias.

Cada 2 abril, la propuesta es “hablar de autismo” y por eso destacamos algunos fragmentos de un escrito de años atrás de Leonardo Farfán, director de AMAsperger, en Santiago de Chile:

“Hoy hablamos de Autismo para que entiendas que el problema no son las personas con autismo si no que muchas veces es el medio que se ha normalizado (me refiero a generar una norma única de hacer las cosas) tanto que no acepta a las personas distintas y las etiqueta como “DISCAPACITADOS” y otras formas nuevas de llamarles, pero a la larga la idea es siempre clasificar.

Hoy hablamos de Autismo porque queremos que tu visión se amplíe, que tu sensación ante una persona con autismo sea integradora y no excluyente, que te importe, que puedas descubrir el impresionante mundo que hay en cada persona con autismo, en lo que es vivir y sentir intensamente, sin matices, si no que en forma absoluta, que puedas comprender el lenguaje del silencio, el abrazo con la mirada, la sonrisa con sentido y el amor que no se tranza ni pone condiciones. Hoy hablamos de Autismo, porque necesitamos que el mundo sepa que existe, que seguramente en un mundo lleno de personas con autismo, los “normales” serían valorados de una forma tan distinta a como la gente “normal” lo hace actualmente.

Hoy hablamos de autismo, porque necesitamos colegios, salones de clases que los acepten y ayuden, profesionales educados en el tema que puedan dar herramientas y no solo medicamentos para que no molesten a otros, amigos para que apoyen y se unan en torno al simple sueño, de ver a un hijo o a una hija en tranquilidad y siendo feliz.

Hoy hablamos de Autismo… y mañana lo seguiremos haciendo. ¿Quieres unirte hablar con nosotros de Autismo?”