“El amor venció al odio”

Fueron las palabras de la nieta recuperada 126, hija de Edgardo Garnier y de Violeta Graciela Ortonali, secuestrados por la dictadura militar.

La nieta recuperada 126, hija de Edgardo Garnier y de Violeta Graciela Ortonali, quien fue secuestrada embarazada a fines de 1976, aseguró este mediodía en una conferencia de prensa ofrecida en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, que “esta vez no pudieron” y que, con la restitución de su identidad, “el amor le ganó al odio”.

“El amor es más fuerte que el odio, siempre”, dijo enormemente emocionada, entre lágrimas y llantos, acompañada por la titular del organismo, Estela de Carlotto.

“Ayer a la mañana me llamaron de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y pensaba que era una llamada cualquiera. Me dijeron que había información que me tenían que dar personalmente. A partir de ahí empecé a sospechar lo que podía ser y me puse muy ansiosa”, relató sobre su historia de restitución que comenzó cuando acudió al área de Presentación Espontánea de Abuelas.

“Feliz es la palabra, estoy plena, cerró esa ficha del rompecabeza (sobre su identidad) y se armó una nueva con una familia hermosa. Se me completó la vida”, añadió sobre sus primeras sensaciones.

La nieta mencionó que ya habló con su abuela: “Es una genia, no lo puedo creer, ya la quiero. Me mostraron una foto y es hermosa por dentro y por fuera”.

Explicó que todavía está en “shock” por la noticia, pero que igual decidió participar de la conferencia de prensa “para compartir” su “felicidad” y para “ayudar a darle ese empujoncito a esa gente que tiene una duda por su identidad”.

Fuente: Télam