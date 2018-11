El abrupto fin de la carrera de un abusador

El ex director de la cadena televisiva estadounidense CBS terminó du trayectoria profesional tras una andanada de denuncias de abuso y acoso.

El caso del ex director de la cadena televisiva estadounidense CBS, Leslie Moonves, agrega un episodio más a la triste secuela de poder que se transforma en abuso sexual, por parte de hombres convencidos de que su éxito le permite todo. Según revela el diario The New York Times, el antiguo directivo de CBS, en 1995, convocó a su despacho a una aspirante actriz de 25 años. La obligó a padecer sus abusos, de los que pudo escapar cuando un teléfono distrajo al atacante. Moonves fue echado en septiembre de CBS luego de que una docena de personas denunciaran haber sido acosadas por él cuando era presidente de otra importante compañía: Warner Bros Television. Es decir, este hombre, como otros abusadores, utilizaba su poder para obligar a mujeres a satisfacer sus apetitos.

Moonves había lanzado series exitosas, como “Friends” o “E. R.” y como ocurre en estos casos, una charla con él podría significar acceder al estrellato del espectáculo. Inútilmente, el ex director de CBS intentó silenciar en septiembre a la denunciante que, como con cada vez mayor frecuencia ocurre, recién luego de más de 20 años consigue denunciar el hecho. En julio media docena de mujeres han denunciado la conducta de este directivo. Viendo que el barco se hundía la CBS negoció una salida de Moonves con un bono “consuelo” de 120 millones de dólares. Una suma que habla con claridad de que el negocio es más importante que los hechos que están tomando estado público.

De todos modos, es muy posible que la compensación recibida no pueda ser disfrutada por el denunciado ante las demandas que comenzarán transformar el acosador en acosado.

Lo positivo que se puede rescatar es la nueva cultura que va surgiendo por la que las mujeres dejan se ser víctimas silenciadas de estos casos de abusos y violencia sexual. Cada vez más hablan y denuncian. Incluso cuando han transcurrido décadas desde lo ocurrido. Eso obliga a un respeto y a un cuidado que durante mucho tiempo el machismo ha negado a las mujeres. Ya era tiempo que eso ocurriera.