Dos argentinos representarán a la juventud en el pre Sínodo en Roma

Será entre el 19 y el 24 de marzo.

Santiago Tognetti y Noelia Barrera son los dos argentinos que representarán a la juventud en la reunión presinodal que se celebrará en Roma del 19 al 24 de marzo, en preparación del Sínodo de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, convocado por el papa Francisco.

“El llamado a participar de este pre sínodo fue una sorpresa muy grande, no me lo esperaba para nada”, relató a AICA Noelia Barrera, coordinadora de la Región Litoral de la Pastoral de Juventud. “Es un honor para mí que el Señor me haya confiado esta misión de llevar la voz de los jóvenes de nuestro país”, expresó.

El Sínodo, que tratará sobre la juventud, quiere ser un espacio de escucha a los jóvenes, que serán los “actores y los protagonistas”. “No solo se hablará de ellos, sino que serán ellos mismos los que se expresen: con su lenguaje, su entusiasmo y su sensibilidad. El próximo Sínodo de Obispos quiere ser, de hecho, no solo un Sínodo ‘sobre los jóvenes y para los jóvenes’, sino también un Sínodo ‘de los jóvenes y con los jóvenes’”, explicó el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, al presentar el encuentro presinodal.

“Estoy más que agradecida por esta oportunidad”, agregó Noelia Barrera, que participará del pre Sínodo junto con alrededor de trescientos jóvenes de todas partes del mundo. “Este es un momento histórico para nuestra Iglesia y mi expectativa mayor es que a través de este sínodo podamos renovar la esperanza, aumentar la fe y encontrarnos en el amor de Dios que hace nuevas todas las cosas”, afirmó.

Barrera, de la arquidiócesis de Santa Fe, y Santiago Tognetti, del Movimiento de los Focolares y de la diócesis de San Martín, fueron seleccionados por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la Pastoral de Juventud.

Los jóvenes serán escuchados, también, en las redes sociales

Los jóvenes de hoy usan Internet y, en particular, las redes sociales, como un “areópago” natural para reunirse, comunicarse y expresar sus opiniones. Por eso, a través de ellas, podrán también participar en la reunión presinodal. Podrán seguir el encuentro en tiempo real e, incluso, interactuar con sus compañeros presentes en Roma y enviar sus contribuciones que se fusionarán en el posterior documento conclusivo.

Fuente: AICA