De conejos, milanesas y estrellas

Durante buena parte del miércoles la aplicación Whatsapp estuvo caída.

En 1940, un conejo emergía de su cueva para preguntarle a un gruñón cazador llamado Elmer, What’s up doc?

Con esta frase aparecía el genial Bugs Bunny en cada episodio. Su impacto fue enorme y en este siglo una compañía dedicada al servicio de mensajería instantánea, decidió denominarse WhatsApp. Y a través de los teléfonos móviles, nos seguimos preguntando “que hay de nuevo” (si es que hay).

Claro que la comunicación por esta vía tiene ribetes varios y circula todo tipo de contenido por el tráfico móvil: se viralizan ciertas fotos y determinados mensajes de audio, que varían según usos y costumbres de la población.

El pasado 3 de mayo parece que varios oficinistas de WhatsApp, allá en San Francisco, EE.UU., decidieron festejar el día de la milanesa. El tema es que participaron de una maratón milanguera, que dejó exhaustos a ingenieros, técnicos y varios servidores se vieron forzados a una siesta post morfi entre la una y cuarto, y tres y veinte de la tarde, hora del este estadounidense.

Millones se alteraron y horrorizaron por no recibir el visto en los mensajes que enviaban, mientras que tantos otros usuarios wachaperos disfrutaron de una tarde más tranquila, donde el mundo, al menos por dos horas, fue menos disruptivo.

A no preocuparse, porque hoy 4 de mayo, tenemos la buena estrella del día de Star Wars, ellos nos auguran “may the fourth be with you”…

