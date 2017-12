De campeón en fútbol a presidente de Liberia

George Weah fascinó en los ’90 a las hinchadas europeas y ganó el Balón de Oro. Ha sido elegido presidente de su país con el 61,5% de los votos.

El ex campeón del fútbol George Weah, africano de Liberia, uno de los países más pobres del continente, nacido en una villa de emergencia de la capital y devenido estrella de este deporte a nivel europeo –único jugador de su continente en ganar el Balón de Oro–, se ha convertido en presidente de la República.

Weah obtuvo el 61,5% de los votos en segunda vuelta, frente al 38,5% del actual vicepresidente, Joseph Boakai. Los resultados fueron anunciados por la Comisión Nacional Electoral, con un 98,1% de los votos escrutados, luego de elecciones que han acumulado tensiones y expectativas.

Se trata de un cambio radical, y “cambio” ha sido precisamente el lema de la campaña del ex deportista. Su rival, un hombre de larga carrera política que representaba la continuidad, quedó muy lejos de la apabullante victoria de Weah, al frente del Congreso por el Cambio Democrático, acompañada por estallidos de euforia en las calles de Monrovia la capital.

George Weah sucederá a Ellen Johnson Sirleaf, la primera mujer presidente de África. Pese a haber pacificado el país luego de una sangrienta guerra civil que duró hasta 2003, la mandataria deja un tendal de nepotismo, corrupción y una brecha social que ha desgastado a su partido.

El ex futbolista apasionó en los 90 a los hinchas europeos con su físico poderoso, siendo ídolo del Milán y del Paris Saint Germain, entre otros clubes. En 2002 cerró su carrera deportiva, mientras su país seguía desgarrado por la guerra. A su regreso a Liberia se dedicó a la política y hoy es senador. Intentó dos veces llegar a la presidencia y lo consiguió esta tercera vez.

Liberia carece de infraestructuras, la mayoría de la población vive en la pobreza. La guerra y la epidemia de ébola han hecho estragos en su economía. Weah representa a alguien que no viene de las élites del país, siendo de orígenes humildes. Es percibido como alguien que podrá reducir la brecha social. Sin embargo, dejan un halo de dudas sus alianzas: su mano derecha será Jewel Howard Taylor, ex esposa de Charles Taylor, el ex presidente condenado a 50 años de cárcel por crímenes de guerra. Otro de sus aliados es Prince Johnson, ex jefe de guerrilleros que torturó y mató al ex presidente Samuel Doe.

Liberia nace en el siglo XIX para recibir a los esclavos liberados por los Estados Unidos. Ubicado en el oeste de África, este pequeño país tiene una población de 4,6 millones de personas. La brecha social se da entre los habitantes autóctonos y los descendientes de los cautivos liberados, américo-liberianos, que son el 5% de los habitantes. Hubo brutales opresiones y conflictos armados. En los años ‘80, los autóctonos se levantaron en armas por primera vez contra los américo-liberianos, y también hubo un baño de sangre.

¿Será Weah el presidente que lleve a superar esta fractura?