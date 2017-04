El papa Francisco, en la audiencia general de los miércoles.

“Si Cristo está vivo y habita en nosotros, en nuestro corazón, entonces debemos dejar que se haga visible, no esconderlo, y que actúe en nosotros”, expresó el papa Francisco en la catequesis de la audiencia general del primer miércoles de abril en la Plaza de San Pedro, centrada en la primera carta del apóstol Pedro.

A pocos días de celebrar la Semana Santa, el Papa se pronunció sobre el sufrimiento en el contexto de la esperanza cristiana. Su catequesis se centró en la necesidad de que los cristianos podamos “dar razón de la esperanza que está en nosotros”.

“San Pedro afirma que ‘es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal’. Esto no quiere decir que sea bueno sufrir, pero que cuando sufrimos por hacer el bien, estamos en comunión con el Señor, el cual ha aceptado ser clavado en la cruz por nuestra salvación”, detalló Francisco, y agregó que cuando aceptamos sufrir por el bien, “es como si sembrásemos en torno a nosotros semillas de resurrección y de vida, y como si hiciésemos resplandecer en la oscuridad la luz de la Pascua”.

Francisco exhortó a desear el bien, porque “la bendición no es una formalidad, no es sólo un signo de cortesía, sino es un gran don que nosotros en primer lugar hemos recibido y que tenemos la posibilidad de compartirlo con los hermanos. Es el anuncio del amor de Dios, un amor infinito, que no se termina, que no disminuye jamás y que constituye el verdadero fundamento de nuestra esperanza” y animó a seguir adelante “con la dulzura, la mansedumbre, siendo amables y haciendo el bien incluso a los que no nos quieren, o nos hacen el mal”.

Para más información suscribite a digital.ciudadnueva.com.ar o a la versión papel en ciudadnueva.org.ar/revista/suscripciones.