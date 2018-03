Cuba no permite el ingreso al país de dos ex presidentes

El colombiano Andrés Pastrana y el boliviano Jorque Quiroga tuvieron que regresar. Concurrían a la entrega de un premio de una organización disidente.

Un nuevo incidente diplomático ha sido producido por las autoridades cubanas que han negado el ingreso al país de los ex presidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorque Quiroga.

Los dos políticos llegaron a La Habana en avión con el objetivo de participar de la entrega del Premio Payá, en honor a la figura de un disidente cubano fallecido en 2012. Sin embargo, fueron retenido en una sala de la terminal y sucesivamente se le impidió ingresar al país teniendo que regresar en otro vuelo. Tenían previsto recoger este jueves el premio como representantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), formada por 37 expresidentes y exjefes de Gobierno.

Pastrana manifestó en estos meses duras críticas contra el régimen de Venezuela, que junto con Cuba integra el bloque del ALBA. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha denunciado la situación, pero él mismo ha solicitado una visa de ingreso a Cuba, habiendo sido invitado a la entrega del Premio Payá, y hasta ahora no ha recibido respuesta alguna. También el año pasado Almagro intentó concurrir en la entrega del reconocimiento, pero las autoridades cubanas no le concedieron la visa de ingreso. Almagro ha abiertamente denunciado la ruptura del orden democrático en Venezuela. El año pasado tampoco pudieron ingresar la ex ministra chilena Mariana Aylwin y el ex mandatario mexicano Felipe Calderón.