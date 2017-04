Crisis en Brasil: Bergoglio pide evitar recetas “fáciles” y “superficiales”

En una comunicación dirigida al presidente Michel Temer, el Papa declina la invitación a visitar el país y se refiere a la dura crisis social, política y económica en la que “los más pobres” pagan el “precio más amargo”.

El Papa Bergoglio respondió con franqueza al presidente de Brasil Michel Temer, en un mensaje en el que declinó por razones de agenda la invitación a visitar este año el país.

Comentando la dura crisis económica, política y social que vive Brasil, el Papa afirmó que son sobre todos “los más pobres” aquellos que “pagan el precio más amargo” de “soluciones fáciles y superficiales de la crisis”.

En su mensaje al gobierno de Brasil, Bergoglio sostiene que la inestabilidad “no es de simple solución, puesto que tiene raíces sociales, políticas y económicas, y no corresponde a la Iglesia ni al Papa dar una receta concreta para resolver algo tan complejo”. “Sin embargo –sigue Francisco– no puedo dejar de pensar en las muchas personas, en especial las más pobres, que a menudo quedan completamente abandonadas y que son aquellas que pagan el precio más amargo y desgarrador de soluciones de la crisis demasiado fáciles y superficiales, que no van más allá de la mera esfera financiera”.

El mensaje de Bergoglio es un eco de la postura asumida por el episcopado católico de Brasil (la CNBB) que ya criticó abiertamente la reforma de la previsión social defendida por el presidente Temer. “Los derechos sociales en Brasil fueron conquistados a través de una intensa participación democrática; cualquier amenaza merece el inmediato repudio”, manifestaron los obispos. En ese texto, evocaron las palabras del Papa: “La difícil tarea de ustedes es contribuir al objetivo de que no falten los subsidios indispensables para la subsistencia de los trabajadores sin empleo y de sus familias (…). Que no falte el derecho a la jubilación, y subrayo: el derecho –la jubilación es un derecho– porque de eso se trata”.

En su mensaje Bergoglio declina la invitación a celebrar los 300 años de la Virgen de Aparecida, cuya imagen fue encontrada por pescadores en 1717 del río Paraiba do Sul. Sin embargo, asegura que seguirá con mucha participación la situación del país y que rezará constantemente por el bien de la nación para que lo más pronto posible pueda superar esta delicada fase de transición y de crisis.

Para más información suscribite a digital.ciudadnueva.com.ar o a la versión papel en ciudadnueva.org.ar/revista/suscripciones.