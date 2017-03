Costa Rica no apoya la propuesta de suspender a Venezuela de la OEA

El presidente Luis Guillermo Solís considera que se tiene que agotar todo esfuerzo para completar el proceso en desarrollo. “No creo que sea una buena idea recomendar medidas específicas”.

Costa Rica no apoyaría la propuesta del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) de suspender a Venezuela del organismo en caso de convocar cuanto antes a elecciones generales. Lo ha manifestado el presidente del país centroamericano, Luis Guillermo Solís, de visita oficial a los Estados Unidos. “No voy a endosar ninguna acción específica, creo que la salida de los procesos en Venezuela es una salida electoral”, sostuvo Solís quien especificó que “no debemos adelantar temas hasta tanto no tengamos los suficientes elementos como para resolver si una elección ha sido justamente desarrollada”.

Hasta el momento no ha recibido apoyos de consideración la petición del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para suspender a Venezuela del organismo si no convoca a elecciones en 30 días. La medida requiere los votos de dos tercios de los 34 países del organismo. “No creo que sea una buena idea recomendar medidas específicas en este punto, sin permitir que los mecanismos en marcha, formales e informales, se desarrollen y tengan un impacto”, afirmó Solís quien también considero que “no es el momento oportuno de poner límites ni adelantar recomendaciones que puedan reducir las posibilidades de que se desarrollen estos procesos”.

Hasta el momento, sólo el gobierno de Brasil se manifestó a favor de aplicar la medida. Otros países, como Perú, se han manifestado muy cautelosos y prefieren no adelantar posiciones hasta consultar a los demás países de la OEA.

Por su parte, en sus encuentros con la prensa, Solís ha remarcado que la situación en Venezuela sigue un proceso que no se ha cerrado, por lo que “no creo que tengamos que especular qué va a pasar en las nuevas elecciones, tenemos que ser muy cuidadosos porque no quiero que la OEA se vacíe de sus posibilidades de tener un impacto positivo en la crisis”, en pos de una “salida que garantice el bienestar y la vida de los venezolanos”. “Los procesos tienen que partir del respeto a los derechos humanos y no debe haber arbitrariedad en las decisiones de los gobiernos respecto de esto”, añadió.

