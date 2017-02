Corte de agua potable en Santiago afecta a más de un millón de usuarios

La proximidad a la cordillera hace que las lluvias a gran altura enturbia las aguas de los ríos en los valles. Hubo corte en varias otras localidades por la misma razón.

Mientras este verano, insólitamente cálido, genera una nueva ola de calor que abarca la zona central de Chile, y con ella Santiago, millones de usuarios están siendo afectados desde ayer por un corte de agua potable.

En declaraciones al popular medio Radio Cooperativa el intendente metropolitano, Claudio Orrego, dijo que el corte de agua se explica, en parte, por inversiones en infraestructura que mantiene pendientes la empresa Aguas Andinas.

“Es evidente que lo que alguna vez funcionó en Santiago ya no funciona. (…) Es evidente que después de tres episodios (similares) en dos años y medio esto ya llegó para quedarse: vamos a tener episodios de lluvias intensas, altas, en la cordillera, en el futuro, y para eso la ciudad hoy día no está preparada”, señaló Orrego entrevistado esta mañana por el equipo de Cooperativa.

El intendente (que en Chile es una figura distinta del alcalde, siendo el primero una autoridad regional y la segunda una autoridad comunal) señaló que ya desde 2013 se verificaron como en este caso lluvias torrenciales en la parte alta de la cordillera de los Andes y se cortó el agua por la turbiedad provocada. En ese momento se postergaron nuevas inversiones.

La cercanía de las ciudades chilenas a las montañas andinas, a menudo provoca el problema de que las precipitaciones hacen crecer los ríos pero arrastran con fuerza sedimentos en el breve trayecto valle abajo que no tienen tiempo suficiente para que se depositen

Orrego mencionó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios exigió el año pasado a la empresa inversiones de corto plazo algunas de las cuales se realizaron, “para aumentar la autonomía de Santiago, pero sobre todo, (inversiones) de largo plazo, que signifiquen aumentarla radicalmente”.

“Las inversiones que tienen que hacerse ahora no son simplemente cavar un par de pozos más y un par de estanques. Lo que ha planteado la Superintendencia es un gran tranque de agua cruda; es decir, agua que todavía no es potable, pero que no está en el cauce del río”, explicó.

“Nosotros lo hemos hecho ver también a la autoridad regulatoria y a la empresa: no podemos estar jugando con que Santiago tiene capacidad para cuatro, cinco o seis horas. Ésta es una ciudad de cinco millones y medio de personas, con hospitales, con centros de diálisis, colegios…”, remarcó Orrego, quien espera que “a lo largo del día se pueda restablecer gradualmente el servicio, si se mantienen las buenas condiciones, en distintas comunas”.

