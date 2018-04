Convocatoria “Aportes a la fraternidad universal”

BASES

Entre el 1 de mayo y el 10 de junio de 2018 permanecerá abierta la convocatoria para participar del concurso literario “Aportes a la fraternidad universal”, organizado por Editorial Ciudad Nueva (Buenos Aires).

1) Los cuentos o relatos, que se ajustarán al título de la convocatoria, habrán de estar escritos en castellano.

2) La participación en el concurso es absolutamente gratuita, quedando a cargo de los postulantes los gastos que insuma su participación.

3) La extensión del relato no podrá ser superior a 8000 caracteres con espacios y fuente Arial 11. Se presentará en un archivo word. No se admitirán textos manuscritos.

4) Podrán participar personas físicas de cualquier nacionalidad. Si es menor de los 18 años de edad deberá adjuntar la autorización de los padres o tutores

5) Cada concursante no podrá participar con más de un relato.

6) Los textos habrán de ser originales e inéditos. Todo concursante declara bajo su exclusiva responsabilidad, la autoría del relato o cuento concursante. El texto no debe haber participado en otros certámenes.

7) Los relatos se entregarán en formato digital al siguiente correo electrónico cuentos2018@ciudadnueva.com.ar

– En el mismo Correo Electrónico se enviarán dos archivos en formato Word.

– En uno irá el Relato con su seudónimo y en el otro archivo los datos personales del autor.

– El asunto del mail será el “Título del relato” y el nombre de su autor.

Datos personales a consignar:

– Título de la obra

– Seudónimo

– Nombre(s) y apellido(s)

– Breve reseña biográfica (no deberá sobrepasar las 5 líneas)

– Domicilio y país de origen

– Teléfono(s)

– Fecha de nacimiento

– Número y tipo de Documento de Identidad

– Correo electrónico

– Si fuera menor de 18 años por intermedio de sus padres o tutores darán autorización expresa a la Editorial Ciudad Nueva para la difusión y reproducción de las obras premiadas, en la forma y condiciones que ésta estimen pertinente. Dicha autorización se otorga en forma totalmente gratuita y en atención al carácter de difusión artística e intelectual que promueve el espíritu de esta convocatoria.

8) La presentación a este concurso implica, sin necesidad de declaración alguna por parte del autor, el reconocimiento del derecho de propiedad exclusivo a favor de Editorial Ciudad Nueva.

9) La temática del relato o cuento es libre con una única condición: aportes a la fraternidad universal y los valores que la construyen: solidaridad, paz, hermandad, comunión, intergeneraciones, mundialidad, inclusión, etc.

10) La admisión de textos comienza el día 1 de mayo de 2018 y finaliza el 10 de junio de 2018.

11) Jurado, Premios y Distinciones:

12) El Jurado seleccionará los 8 cuentos o relatos mejores y estará integrado por:

Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta exclusivamente por la Editorial Ciudad Nueva siendo su resolución inapelable. Asimismo, la Editorial Ciudad Nueva no se responsabiliza en caso de plagio.

La decisión final que designe a los ganadores será por mayoría de los votos del Jurado.

Los ganadores obtendrán como premio la publicación su texto, en un libro donde se recopilarán los cuentos premiados del que se les remitirán 5 ejemplares. Todos los concursantes recibirán un diploma de participación.

La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. La decisión del Jurado será inapelable, pudiéndose declarar desierto alguno de los premios.