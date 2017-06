Conflicto docente: educación, paritaria y política

Promediando la mitad del año y en vísperas del receso invernal, el conflicto docente existente en la provincia de Buenos Aires continúa sin encontrar una solución.

Desde los gremios exigen al Gobierno de María Eugenia Vidal una pronta convocatoria para retomar las negociaciones salariales. En tanto, desde el ejecutivo bonaerense sostienen que “el diálogo con los gremios es constante” y destacan que el ministerio de economía, conjuntamente con los de trabajo y educación, está elaborando una nueva propuesta para presentarles a los maestros.

Lo cierto es que la oferta de aumento salarial no llega y los representantes de los principales gremios del sector, Suteba y Feb, convocaron a sus afiliados a congresos y asambleas para debatir sobre las medidas a tomar, en el marco del plan de lucha que están llevando adelante desde comienzos del 2017.

El conflicto entre el Gobierno y los gremios docentes pareciera haber disminuido tras varias semanas sin paros en las escuelas públicas, pero no es así. Tras ser consultada sobre esta situación, la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerense (Feb), Mirta Petrocini, manifestó: “el Gobierno provincial no tiene excusas para no convocar de manera urgente a los docentes”, “llevamos semanas en las aulas sin que exista un llamado formal a la paritaria del sector”.

Asimismo, la dirigente gremial comunicó que mañana se reunirá el Congreso Extraordinario de la FEB, “con el objetivo de analizar los próximos pasos. Si no hay una convocatoria oficial, no descartamos que los docentes decidan impulsar una nueva medida de fuerza”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, afirmó: “Seguimos sin tener acuerdo salarial, y la falta de convocatoria a la paritaria nacional” y agregó: “Estamos reclamando una propuesta en la provincia de Buenos Aires”.

No obstante ello, a diferencia de Petrocini y Baradel, el secretario general de la Unión de Docentes Bonaerenses (Udocba), Miguel Díaz, destacó el “avance” en las negociaciones con el Gobierno de María Eugenia Vidal tras destacar “las reuniones informales” que se están realizando entre las partes. Sin embargo, Díaz compartió con Petrocini y Baradel que es “necesario” que el Gobierno convoque “de manera urgente” a una reunión de la Comisión Técnica Salarial.

Más allá de las posturas y de las opiniones, todo indica que el regreso de las huelgas a las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires se definirá en las próximas horas y dependerá de la convocatoria por parte del ejecutivo provincial a los gremios y del resultado de esa reunión.

Educación, paritarias y política

Al margen del conflicto salarial y del genuino reclamo de los gremios de recuperar el poder adquisitivo perdido en el 2016, los intereses políticos no permanecen ajenos y potencian la falta de acuerdo entre las partes.

Con las elecciones legislativas en la mira, dentro del Frente de Unidad Docente existen fracciones que impulsan la falta de acuerdo con el objetivo de profundizar el conflicto y perjudicar a la Gobernadora María Eugenia Vidal (Cambiemos).

En tanto, desde el ejecutivo provincial intentan imponer la idea de que los sindicalistas son los responsables exclusivos y excluyentes de los paros, diferenciándolos de los maestros, y así sostener el imaginario de “desestabilización”.

Las escuelas

Sin restarle importancia a la discusión salarial, desde el Gobierno intentan imponer en la agenda de negociaciones las problemáticas edilicias y las necesidades que se registran en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, la administración de la Gobernadora María Eugenia Vidal anunció un considerable aumento en el presupuesto para la compra de estufas y la entrega de mobiliario a colegios bonaerenses.

Días atrás, el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires dispuso aumentar más de un 400% los fondos destinados a los distintos distritos para compra y acondicionamiento de artefactos de calefacción, ante la proximidad del período invernal.

Asimismo, desde la cartera que conduce el ministro Finocchiaro, informaron que continúan con el suministro de mobiliario escolar (bipersonales, bipedestadores, rampas, grúas, sillas simples, sillas básicas, mesas con escotadura, sube y baja, hamacas, sillas de estudio y aulas completas) para escuelas primarias, secundarias, de educación especial y jardines de infantes.

Por su parte, el Frente de Unidad Docente (FUD), integrado por los principales gremios de la Provincia de Buenos Aires, iniciaron la campaña “escuelas en ruinas” a través de la cual difundieron en las redes sociales imágenes de escuelas con graves problemas de infraestructura, tales como techos rotos, paredes perforadas, falta de calefacción y ventilación, instalaciones eléctricas “caseras” e importantes problemas de seguridad para los alumnos.

Para más información suscribite a digital.ciudadnueva.com.ar o a la versión papel en ciudadnueva.org.ar/revista/suscripciones.