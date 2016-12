Colombia: Gobierno y guerrilla del ELN se reunirán el 10 de enero

En esa fecha las partes se sentarán a la misma mesa en Quito. Hay conversaciones informales desde 2014, y se espera que se superen diferencias para comenzar formalmente el proceso de paz.

La guerrilla del ELN tiene la esperanza de que en enero se “flexibilicen las posturas de las partes” y se pueda negociar un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia. El próximo 10 de enero está previsto que las partes concurran en Quito para comenzar a negociar formalmente el fin del conflicto armado.

El ELN es el segundo grupo guerrillero del país por consistencia luego de las FARC, que ya se está desmovilizando por efecto del acuerdo sancionado con el Gobierno. Desde enero de 2014 los elenistas sostienen conversaciones preliminares de paz con miras a acabar un conflicto armado que, también en este caso, tiene más de medio siglo.

La fase pública de los diálogos debía comenzar el 27 de octubre en Quito, Ecuador, pero el presidente Juan Manuel Santos los dejó en suspenso hasta tanto el grupo no libere al ex congresista secuestrado Odín Sánchez. Hay una diferencia respecto de lo pactado para dar comienzo a las reuniones, pues Santos considera que se debía liberar al ex congresista y el ELN sostiene que también se debían indultar dos guerrilleros presos. El desacuerdo dejó en suspenso las negociaciones, al tiempo que el Gobierno se abocó a cerrar la paz con las FARC. El ELN criticó la decisión de Santos y la consideró un “descaro”.

“Pese al clima difícil y contrario a la paz, acudiremos puntualmente a la cita entre las dos delegaciones, el 10 de enero, en Quito”, afirmó en un comunicado la guerrilla que, además, insistió en que se decrete un cese al fuego bilateral durante las negociaciones.

Durante las negociaciones con las FARC, Santos se opuso a un cese bilateral del fuego, por considerar que el Estado no puede dejar de vigilar por la seguridad. Sin embargo, hubo un alto el fuego de facto, ya que se redujeron a cero los operativos militares.

