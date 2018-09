Chile no da demasiada importancia al cáncer de pulmón

Es la segunda causa de muerte en América latina y en gran parte de los casos es provocada por el tabaco. Cada año 3 mil chilenos fallecen por este mal.

Una investigación internacional liderada por la revista The Economist alertó por la alta prevalencia y poca importancia que países como Chile le están dando al cáncer de pulmón. Este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte en América latina y en Chile es la quinta en incidencia y también mortalidad en la región, siendo el cáncer de pulmón el segundo más mortal en el país, donde 3.000 personas fallecen al año por esta causa.

En una convención internacional, The Economist junto a Laboratorio Roche elaboraron un informe sobre Latinoamérica donde se da cuenta que en el continente hay poca regulación al tabaco, diagnóstico tardío y difícil acceso al tratamiento tanto efectivo como paliativo. Mientras que Chile es el segundo país de América Latina que más fuma, dato importante porque dos tercios del cáncer al pulmón son a causa del consumo de tabaco, una tasa del 37%, siendo superado sólo por Bolivia con el 47%. Sin embargo, para los expertos lo más preocupante es la edad a la que empieza el hábito de fumar: Entre 13 y 15 años.

El profesor de medicina del Centro del Cáncer de la Universidad de Miami, Gilberto López, indicó que “Chile aún tiene muchos fumadores y ha trabajado bastante, se ha hecho mucho, pero hay mucho trabajo que hacer, en especial con los jóvenes que están empezando a fumar”. “Eso es lo importante, la campaña tiene que ser constante, porque obviamente la industria tabacalera vive de eso, quiere vender su producto y en algún momento el que fume decidió fumar su primer cigarrillo, pero muchas veces uno tiene 15 años, 14 años y hay que verlos de la misma manera que uno ve a alguien con diabetes”, aseveró.

Al comparar a todos los países de América Latina, se concluyó que hay una diferencia importante en el acceso a los tratamientos entre quienes acceden a la salud pública versus la salud privada, pese a que el cáncer al pulmón en una enfermedad bastante extendida y transversal.

En el caso de Chile, sólo se destina el 2% de los recursos a la investigación de este cáncer, pese a su alta prevalencia e, incluso, un tercio de este cáncer no es por fumar y no se puede saber la causa sin más datos ni investigación.

Además, el tratamiento es costoso en general y algunos expertos creen que es ideal que los países latinoamericanos se reúnan y posean un acuerdo para comprar medicamentos de forma más eficiente y a mayor escala, pero sin investigación se desconoce la cantidad que requiere cada país.

El director del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill Chile, Osvaldo Arén, manifestó que “hay cáncer de pulmón en no fumadores, es mayor en las mujeres, no se sabe al día de hoy la causa cuál es de ella”. “Estaría más relacionado fundamentalmente a estos factores o los factores ambientales, por lo tanto, lo que se viene para el cáncer es cronificar esta enfermedad con tratamientos de muy alto costo, que si las compras no son globalizadas este tema soy muy escéptico de que se va a solucionar”, advirtió.

También, en el capítulo dedicado a Chile en el informe internacional, llamó la atención que el cáncer al pulmón no esté incluido en la Ley Ricarte Soto, que dispone el acceso gratuito a tratamientos costosos en las estructuras pública de salud.