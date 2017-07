Chile: avanza el proyecto que amplía la gratuidad universitaria

Obtuvo la media sanción de Diputados. Se extiende al 60% de los sectores más vulnerables la gratuidad de la educación superior.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó anoche el proyecto de reforma a la educación superior, aprobando el aumento de la gratuidad universitaria al 60 por ciento más vulnerable de la población. La iniciativa plantea que, posteriormente, se avance hacia los próximos deciles dependiendo del crecimiento económico del país, basado en el Producto Bruto Interno (PIB) tendencial. El proyecto indica que se podrá alcanzar la gratuidad universal de la educación superior cuando la recaudación fiscal represente el 29,5 por ciento del PIB tendencial.

En la jornada, que se extendió por cinco horas, también se aprobó por 60 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones la indicación del Ejecutivo que plantea la derogación del CAE (el sistema de préstamos al que se recurren los estudiantes de la educación superior para financiar sus estudios) pero supeditado a que en enero de 2019 exista otra fórmula que lo reemplace.

De esta manera, sólo se podrá derogar cuando exista otra herramienta de financiamiento a través del Estado, razón por la que se deberá espera la aprobación de otro proyecto que está en desarrollo.

Durante la sesión, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, anunció que en noviembre ingresará la iniciativa que reemplazará este mecanismo. Delpiano sostuvo que “no podemos terminar con el CAE por un mero decreto y reemplazarlo por nada. Hay que pensar que hay 800 mil jóvenes, o adultos a esta altura, que han hecho uso del CAE. O sea, el CAE es una realidad que queremos cambiarla, estamos de acuerdo con que no puede ser con la banca privada, que tiene que tener condiciones especiales, que el Estado debe manejarlo”. La ministra insistió en que “el 7 de noviembre es el plazo que se ha fijado, el Ministerio de Hacienda lo ha dado a conocer, para enviar el proyecto al Parlamento. No tenemos espacio antes, no es un tema de voluntad, no tenemos espacio antes. Las dos comisiones de Educación están absolutamente copadas con la reforma”.

La iniciativa no ha sido aprobada por los diputados que hace unos años fueron líderes del movimiento estudiantil y pese a que son cercanos o directamente integran el oficialismo. Entre ellos, el diputado Giorgio Jackson (RD) quien reconoció que “hay mucha frustración principalmente porque llevamos muchos años marchando, protestando, por una reforma que sea integral y que permita garantizar la educación como un derecho”.

Jackson sostiene que el del CAE es un proyecto que el gobierno “no va a lograr tramitar, aquí lamentablemente las familias chilenas van a tener que seguir endeudándose, familias que tienen 200 mil pesos per cápita no van a acceder a la educación como un derecho y van a tener que seguir endeudándose en el sistema”, recalcó.

