Cataluña suspende su declaración de independencia

El presidente del Gobierno autonómico abre una puerta al diálogo. ¿Habrá modo de avanzar por la senda de reconocer una identidad tan fuerte aun en Estado unitario?

Al final fue un camino intermedio: Cataluña no proclamó su independencia, pero tampoco renunció a ella. Ante el Parlamento catalán, el jefe de Gobierno (la Generalitat), Carles Puigdemont, anunció que los catalanes se han ganado el 1 de octubre el derecho a la independencia, pero su proclamación queda en suspenso con el fin de avanzar en el diálogo.

Puigdemont afirmó que “no tenemos nada contra España y los españoles, al contrario, nos queremos reentender mejor. La relación no funciona y la situación se ha hecho imposible y este pueblo no quiere un statu quo que no votó y no quiere”. Para el presidente de la Generalitat “llegados a este punto, asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República”, puesto que “la ley del referéndum dice que una vez ganado el sí el Parlamento se reunirá para declarar la independencia”.

El tema es que el Tribunal Constitucional de España no ha validado la ley de referéndum que, legalmente, no podría producir efectos, también porque participó apenas el 42% de los ciudadanos censados para el padrón electoral.

Fuentes del Gobierno español aseguraron que no se puede aceptar dar validez a la ley catalana del referéndum, y calificaron el referéndum como “fraudulento e ilegal”. Asimismo, dentro del propio Parlamento catalán se hizo constar que se suspende una declaración que no ha sido emitida.

De todos modos, queda evidente que se abre un camino de diálogo y que es hora de ir a fondo en el tema de comprender cómo el Estado puede contabilizar su unidad y al mismo tiempo reconocer la autonomía y el valor de una cultura con una identidad propia como la catalana.