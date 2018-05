El papa Francisco envió un mensaje a los agentes de pastoral de Cáritas Argentina, que participaron del XV Encuentro Nacional y XIX Asamblea Federal desarrollado en Tanti, Córdoba.

En su mensaje, el Papa destacó el significado de la “Caminata” que concluyó en el encuentro. “¡Cáritas si no camina se pudre!, por lo tanto me gusta que esto lo hagan realidad. Caminar, ir a buscar”, señaló.

“Ustedes saben que la miseria es pudorosa, se esconde, hay que irla a buscar. ¡Tanto dolor! ¡Tanta miseria! ¡Tanto problema! Solamente si los van a buscar con cariño, si caminan, si hacen de Cáritas una Caminata. Porque Cáritas no es limosna… Es jugar la propia carne como la jugó Cristo. O sea, si vos no estás dispuesto a jugar la propia carne, no servís”, afirmó.

“Caminar es jugar la propia carne como la jugó el Señor. Entonces, ir allá, ir a buscar, porque la miseria es pudorosa y se esconde… y hay que irla a buscar. Y buscarla con mucha altura, sin humillar, al contrario, hasta con vergüenza propia… que Dios a mí me mima tanto y a esta pobre gente, esta pobre persona, este pobre hombre, esta pobre mujer está sufriendo…”.

“Piénsenlo mucho a esto… Acaricien, acaricien el corazón de la gente. Siempre una sonrisa, caminando…”, aconsejó, y finalmente deseó tres cosas: “Los pies hinchados de tanto caminar, las rodillas que les duelan de tanto rezar y las manos cansadas de tanto abrirse a las necesidades de los demás. ¡Que Dios los bendiga!”.