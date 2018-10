Bolivia tendrá tres puertos de categoría internacional hacia el Atlántico

Jennefer, Aguirre y Gravetal estarán conectados por el canal Tamengo a la hidrovía Paraguay-Paraná. Menor costo y menor para el comercio.

A partir de mañana, 30 de octubre, Bolivia contará por primera vez con un sistema portuario propio con la recategorización como internacionales de los puertos Gravetal y Aguirre que se sumarán a Jennefer para que la carga nacional pueda salir y entrar de forma soberana por el canal Tamengo que conecta con el océano Atlántico. El canal Tamengo está en la cabecera de la hidrovía Paraguay-Paraná, una de las vías navegables naturales de mayor longitud del planeta con 3.442 kilómetros.

La hidrovía está formada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, aguas internacionales a los que tiene acceso Bolivia y pasa por Puerto Cáceres (Brasil) hasta desembocar en Nueva Palmira (Uruguay).

Los exportadores e importadores bolivianos contarán de este modo con tres alternativas de puertos nacionales para mover su carga de una forma más directa hacia rutas de aguas internacionales. Antes no se podía pedir una cotización como Bolivia, porque antes no contaba con un puerto propio mientras que ahora serán tres. Pese a que, antes, los puertos de Gravetal, Aguirre y Jennefer no tuvieran categoría internacional, igualmente se movían más de 1,8 millones de toneladas de carga tradicional por el Canal Tamengo, tanto de importación como exportación. Ese volumen representa una mínima proporción con respecto a las 36.000 millones de toneladas que año tras año se mueve por la hidrovía Paraguay Paraná. Se estima que el actual movimiento de mercadería podría multiplicarse por tres o por cuatro.

Cada muelle tiene la capacidad de soportar entre 200 a 300 toneladas de peso. Esta capacidad de carga, permitirá reducir los costos hasta en un 20% y en términos de tiempo se reducirá entre un 15% y 20%. Se estima, además, que la mercadería transportada por los 180.000 contenedores que anualmente llegan por el puerto chileno de Arica, sobre el Pacífico, de los cuales el 60%-70% sigue por el oriente boliviano (…) pueda aprovechar la ruta del Atlántico, con la oportunidad de menor costo y menor tiempo.

En total, se considera que al menos 10,5 millones de toneladas que ingresan y salen de Bolivia al año, podrán moverse a través de Atlántico por los tres puertos que pueden mostrar mejores y más ventajas comparativas y competitivas con relación a los puertos del Pacífico. Asimismo, la categoría de internacional también permitirá a reafirmar los acuerdos que se tiene con agentes portuarios y navieras específicas internacionales para acrecentar el movimiento de carga en favor del comercio exterior boliviano.