Bogotá recordó a las tres víctimas del atentado al centro Andino

En la tarde de este sábado un artefacto estalló en uno de los baños de mujeres del shopping. Una mujer sigue en cuidado intensivo. “No nos vamos a dejar vencer”, dijo el presidente de Colombia.

Este domingo cientos de ciudadanos se congregaron, pese al frío y la lluvia, en el centro comercial Andino para rendir homenaje a las tres mujeres víctimas mortales del atentado terrorista perpetrado el pasado sábado. El mensaje de vecinos, comerciantes y funcionarios del Estado, fue que en Bogotá “no nos vamos a dejar vencer”.

Un artefacto explosivo estalló el sábado por la tarde en un baño de mujeres del centro comercial, dejando el triste saldo de tres mujeres muertas y una herida. El lugar no guarda ninguna relación con objetivos militares o de seguridad. Es nada más un centro comercial que el sábado era muy concurrido en víspera del día del padre. La colocación de la bomba en un baño de mujeres señala la lógica de querer sembrar el terror en un país que se está acostumbrando al regreso de la paz.

“Tengan la seguridad de que no vamos a permitir que lo logrado hasta ahora (en materia de paz) sea frenado por un puñado de extremistas, de cobardes o de quienes no quieren la reconciliación del pueblo colombiano”, afirmó este domingo el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien concurrió al centro comercial.

El mandatario canceló el viaje oficial que mañana martes realizaría a Portugal, para seguir de cerca el desarrollo de las investigaciones, acerca de las cuales hay varias pistas posibles. Santos aseguró que los responsables serán identificados pronto. En su intervención, el presidente resaltó la necesidad de unidad del pueblo colombiano y de no dejarse intimidar por los delincuentes. “Solo una sociedad unida puede vencer a los violentos. Hoy les pido a los colombianos que obremos con serenidad, pero sobre todo con unidad, porque no hay bomba, no hay bomba que venza la voluntad de un pueblo unido”, señaló.

“No hay ninguna posibilidad de que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano”, aseguró el Presidente” quien este sucesivamente se quedó a almorzar en el centro Andino en compañía de su hijo Esteban. Las palabras de autoridades y ciudadanos que concurrieron al centro para recordar a las víctimas siguieron en este tono, con la intención de no dejarse amilanar por el odio homicida de algunos.

