Ataque químico: ¡fueron los rebeldes yihadistas!

Lo sostiene el ex comandante de las fuerzas especiales del Reino Unido, quien afirma que otros oficiales ancianos de estadounidenses comparten esta idea.

El ex Jefe de las fuerzas especiales del Reino Unido, Jonathan Shaw, no comparte la tesis oficial de que el Gobierno del presidente sirio Bachar al Assad sea responsable del presunto ataque químico realizado en Douma, el 7 de abril. Shaw sostiene que no se entiende por qué razón Assad debería haber usado armas químicas puesto que “ganó la guerra”.

Shaw agrega que “no es solo su opinión, sino que es compartida por los mandos más ancianos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. No hay ningún fundamento lógico en que esté involucrado Assad”, reforzó el militar en declaraciones al periódico británico Daily Mail, el segundo más leído en el país. Contradiciendo lo afirmado por el gobierno británico de Theresa May, Shaw recalca que no habría razones para un ataque con gas, puesto que el Gobierno sirio convenció a los rebeldes yihadistas a abandonar las áreas ocupadas y se ha liberado el territorio [de la Ghouta, NdR] de su presencia.

Para el ex alto oficial, se trata por tanto de un episodio armado [false flag, en inglés falsa bandera] para inculpar al presidente Assad y sobre las Fuerzas Armadas sirias. “Los yihadistas y los varios grupos de oposición que lucharon contra Assad – señaló Shaw – sí tenían un motivo serio para lanzar un ataque con armas químicas y hacer creer que éste fuera responsabilizado. El verdadero motivo es que quieren que los Estados Unidos se queden en el conflicto, luego de que Trump anunciara su intención de que su país dejaría Siria”.

El sitio web italiano Occhi della guerra, refuerza la idea de que la opinión de Shaw non es la única. También otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas como el almirante Lord West, ex comandante de la flota británica, sostuvo: “Si yo fuera el presidente Assad ¿por qué razón a esta altura debería usar armas químicas? No tiene sentido alguno. Pero puedo entender que lo hagan los grupos de oposición. Quiero conceder a Theresa May el beneficio de la duda y confiar con que haya visionado pruebas inequívocas sobre la culpabilidad del presidente sirio”, afirmó West.

El mismo sitio también menciona la revista estadounidense The National Interest ha manifestado fuertes perplejidades acerca del episodio de Douma y la culpabilidad de Assad. “La conclusión más razonable – afirma Ted Galen Carpenter, experto del Cato Institute – es que las pruebas sean confusas e inconcluyentes. Si bien el gobierno de Assad puede ser culpable, la posibilidad de que se haya verificado un operativo bajo falsa bandera por parte del Isis no se puede y no se debería descartar. También las fuerzas sunitas que no son parte del Isis podrían haber conseguido armas químicas y es ingenuo no considerarlo”.

La afirmación del experto se ve reforzada por la noticia que difundimos a comienzos de abril, cuando publicamos que el ejército sirio había descubierto en el territorio de la Ghouta dos laboratorios de armas químicas controlados por los yihadistas.

Galen Carpenter añade que “las pruebas de los ataques químicos – presentadas por fuentes yihadistas – podrían haber sido manipuladas en beneficios de sus mismas, a menudo reprobables, agendas políticas. Los responsables de las políticas estadounidenses deberían mostrar una mayor cautela a la hora de identificar culpables”. También este dato coincide con la presencia en la red de videos producidos por los yihadistas en los que enseñan a los niños de las escuelas a simular ataques químicos.

Por otra parte, en el día de ayer llegó a Douma el equipo de investigadores de la Organización para las Prohibición de las Armas Químicas para investigar el presunto ataque químico ocurrido a comienzos de este mes en esa localidad. Se espera que los expertos puedan ayudar a dilucidar este doloroso episodio derivado en una represalia militar de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria.