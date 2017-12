Argentina ya tiene rivales para el Mundial

Debutará ante Islandia el 16 de junio y luego enfrentará a Croacia y cerrará su participación en el Grupo D frente a Nigeria.

Se sorteó el fixture del próximo Mundial y Argentina será cabeza de serie del Grupo D, que compartirá con el debutante Islandia, Croacia y Nigeria, un viejo conocido cuando se habla de primera fase de una Copa del Mundo.

Sin dudas que en los papeles previos no se trata de un grupo por demás exigente, aunque representa un cierto grado de dificultad, teniendo en cuenta las figuras de los croatas que juegan en las ligas más importantes de Europa y que los nigerianos siempre han sido un rival de cuidado para Argentina, con el último antecedente amistoso en el que los africanos vencieron 4 a 2 después de ir dos goles en desventaja. Además, Nigeria se repite una vez más en el grupo de Argentina, como sucedió en 1994, 2002, 2010 y 2014.

El caso de Islandia es curioso. Es la primera vez que clasifica a un Mundial y el primer país con menos de un millón de habitantes (apenas 338.349), sin embargo tanto el técnico argentino, Jorge Sampaoli, como el ex futbolista Jorge Valdano, coincidieron luego del sorteo que sus jugadores tienen un fuerte espíritu competitivo, que no tienen nada que perder y que es el momento de mostrarse al mundo. Y eso, en un Mundial, puede significar un llamado de atención para sus rivales.

La historia establece que en los mundiales no hay zonas fáciles o difíciles y que ha habido sorpresas de todo tipo. Seguramente Rusia 2018 no será la excepción, ya que las mismas eliminatorias de cada continente demostraron que ya no se gana con la camiseta. Lo saben bien Italia y Holanda, que se han quedado afuera.

Argentina, además, estará representada en el banco de suplentes de otras selecciones. Además, de Sampaoli como DT de la selección albiceleste, también estarán José Pekerman (Colombia), Ricardo Gareca (Perú), Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudita) y Héctor Cúper (Egipto).

Si bien restan poco más de seis meses para puntapié inicial, con el sorteo ha comenzado a aumentar la expectativa. El Mundial está a la vuelta de la esquina, aunque se juegue en la lejana Rusia.

Todos los grupos