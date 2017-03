Anuncian paro nacional para el próximo 6 de abril

La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó una convocatoria a huelga general en protesta contra las políticas económicas del Gobierno nacional.

“Por unanimidad de este consejo directivo se eligió el día 6 de abril el paro nacional en todo el país, por 24 horas”, anunció Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato que dirige la CGT.

La medida anunciada ayer será la primera huelga general que afronte el Gobierno de Mauricio Macri. La convocatoria a la huelga fue resuelta por la conducción de la CGT tras la multitudinaria concentración de protestas que la central sindical realizó la semana pasada, con el apoyo de organizaciones sociales y algunas fuerzas políticas de oposición.

Según explicó el triunvirato que lidera la CGT, el paro será sin movilización en las calles. Juan Carlos Schmid, otro de los integrantes del consejo directivo de la CGT, advirtió que “hay un malestar generalizado en amplias capas de la población”.

Los líderes sindicales criticaron la política económica del Ejecutivo que, a su juicio, ha supuesto pérdidas de puestos laborales, caída del consumo, impacto negativo en la industria por la apertura de las importaciones, alta inflación y recortes en el poder adquisitivo de los salarios.

Este escenario, planteó Acuña, “golpea muy fuertemente a los sectores del trabajo, a los más humildes, a los que más necesitan, y también a la industria nacional y a las pymes que hoy están sufriendo estás políticas llevadas adelante por este Gobierno”.

Acuña sostuvo que la CGT ha marcado los “errores” al Gobierno con “prudencia” y “responsabilidad” para cuidar la “paz social”. Recordó que las conversaciones en la “mesa de diálogo” que el año pasado se abrieron entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales naufragaron por los “incumplimientos” de parte de las empresas y el Ejecutivo. En particular, dijo que las patronales no cumplieron con el compromiso adquirido a finales del año pasado de no despedir ni suspender personal.

En tanto, se quejó de que el Gobierno había prometido adoptar medidas para que la inflación fuera el año pasado del 24 %, por lo que los gremios aceptaron en las negociaciones salariales alzas promedio del 30 %, pero finalmente “la inflación superó el 40 %”.

“Corresponde que este Gobierno y los sectores empresarios reconozcan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, consideró Acuña, quien afirmó que “ojalá esto sirva para que el Gobierno recapacite y de verdad escuche a los sectores más necesitados, que son los que ya pusieron el hombro durante quince meses”.

Por su parte, Héctor Daer, otro de los líderes de la CGT, dijo que las políticas oficiales han llevado a la “destrucción de cantidades importantísimas de puestos de trabajo”. Daer lamentó que el Gobierno, en vez de rectificar el rumbo, parecería que en los meses de enero y febrero “le abrió las puertas a todas las empresas que querían despedir personal”.

Fuente: Noticias In Agenda

