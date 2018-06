Antártida: el derretimiento de los hielos triplica su rapidez

El proceso se está acelerando, en especial en el sector occidental del continente. Eso causo la elevación en más de 7 mm de todos los mares.

El derretimiento de la Antártida se está acelerando a un ritmo alarmante, con cerca de 3 billones de toneladas de hielo desapareciendo desde 1992, denunció un equipo internacional de expertos en hielo en un nuevo estudio.

En los últimos 25 años, la capa de hielo de la Antártida, un indicador clave del cambio climático, se fundió en suficiente agua para cubrir Texas a una profundidad de casi 13 pies (4 metros), calcularon los científicos. Toda esa agua hizo que los océanos globales aumentaran aproximadamente tres décimas de pulgada (7.6 milímetros).

De 1992 a 2011, la Antártida perdió casi 84 mil millones de toneladas de hielo al año (76 mil millones de toneladas métricas). De 2012 a 2017, la tasa de fusión aumentó a más de 241 mil millones de toneladas al año (219 mil millones de toneladas métricas), según el estudio del miércoles en la revista Nature. “Creo que deberíamos estar preocupados. Eso no significa que debamos estar desesperados”, dijo Isabella Velicogna de la Universidad de California Irvine, uno de los 88 coautores. “Las cosas están sucediendo. Están sucediendo más rápido de lo que esperábamos”. Parte de la Antártida Occidental, donde se produjo la mayor parte del derretimiento, “está en un estado de colapso”, dijo el coautor Ian Joughin de la Universidad de Washington.

En una foto de 2010 proporcionada por el investigador Ian Joughin aparecen grietas cerca del borde del Glaciar Pine Island, en la Antártida. El estudio es el segundo de evaluaciones planificadas cada varios años por un equipo de científicos que trabajan con la NASA y la Agencia Espacial Europea. Su misión es producir la visión más completa de lo que está sucediendo con las capas de hielo vulnerables del mundo en la Antártida y Groenlandia.

A diferencia de los estudios de medición única, este equipo analiza la pérdida de hielo de 24 maneras diferentes utilizando de 10 a 15 satélites, mediciones de tierra y aire y simulaciones por computadora, dijo el autor principal Andrew Shepherd de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Es posible que la Antártida por sí sola pueda agregar alrededor de medio pie (16 centímetros) al aumento del nivel del mar para fines de siglo, dijo Shepherd. Los mares también se elevan desde la fusión de los glaciares terrestres en otros lugares, la menguante capa de hielo de Groenlandia y el hecho de que el agua más cálida se expande.

“Bajo condiciones naturales, no esperamos que la capa de hielo pierda hielo en absoluto”, dijo Shepherd. “No hay otras señales plausibles para impulsar esto que no sea el cambio climático”. Shepherd advirtió que este no es un estudio formal que determine las huellas dactilares humanas en los eventos climáticos.

Las fuerzas “que están impulsando estos cambios no van a mejorar en un clima cálido”, dijo Waleed Abdalati, científico de hielo de la Universidad de Colorado, un ex científico jefe de la NASA que no formó parte del equipo de estudio.

En la Antártida, es principalmente agua más cálida que causa el derretimiento. El agua mordisquea los bordes flotantes de las capas de hielo desde abajo. El calentamiento del océano austral está relacionado con vientos cambiantes, que están conectados con el calentamiento global debido a la quema de carbón, petróleo y gas natural, dijo Shepherd.

Más del 70% del derretimiento reciente se encuentra en la Antártida Occidental.

Las últimas cifras muestran que la Antártida oriental está perdiendo relativamente poco hielo al año -cerca de 31 toneladas (28 toneladas métricas)- desde 2012. Estaba ganando hielo antes de 2012.

Hasta ahora, los científicos no se sienten cómodos al decir que la tendencia en la Antártida oriental continuará. Es probable la variabilidad natural, no el cambio climático, y la Antártida oriental probablemente se mantendrá estable durante un par de décadas, dijo el coautor del estudio, Joughin.

Otro estudio en Nature descubrió el miércoles que la capa de hielo de la Antártida oriental no retrocedió significativamente hace entre 2 y 5 millones de años, cuando los niveles de dióxido de carbono que atrapaban el calor eran similares a los que son ahora. Twila Moon, un científico investigador del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo que no formó parte de los estudios, dijo que “al hablar del hielo, la situación es grave”.

Fuente: Ecoportal.net