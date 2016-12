Ankara y Berlín: una lógica tras los atentados

Luego del desconcierto y del dolor por las víctimas es necesario reflexionar acerca de lo ocurrido. Todo parece indicar que no estamos sólo ante la acción de débiles mentales.

Superados los primeros momentos de horror, de dolor por las víctimas y de desconcierto por una violencia tan despiadada, es necesario analizar lo ocurrido en Ankara y en Berlín. Dos atentados terroristas que parecen conectados entre sí.

Los dos episodios ocurren en un momento preciso: las fuerzas armadas de Siria acaban de recuperar el control sobre la totalidad (o casi) de Alepo, la segunda ciudad del país, lo que supone una derrota importante por las fuerzas que intentan instalar un estado fundamentalista y derrocar al presidente Bachar al Asad. Eso consentirá a las menguadas fuerzas sirias, concentrarse más en otros objetivos, entre ellos Raqqa el otro bastión del Isis en el norte de Siria.

Antes de atacar y presentar en modo falseado la realidad siria, Occidente debería pensar más en el objetivo de esta guerra por procura que acabamos de señalar: no se piensa instalar una democracia en lugar de un régimen autoritario, pues no hay tales líderes opositores en el país y los pocos que han aparecido no los conoce nadie. En las últimas elecciones casi el 80 por ciento votó por el actual presidente. Es imposible que los gobiernos occidentales no se hayan dado cuenta de que la guerrilla apuesta por un estado confesional y que en los territorios ocupados ha hecho estragos de cristianos, kurdos y otras minorías, además de cualquier islámico que no acepte su visión fundamentalista de la religión. Derrocar Asad para instalar esta calaña de criminales es jugar un juego peligroso. También porque ha quedado demostrado que no hay fuerzas “moderadas” entre los yihadistas.

Golpear a Rusia matando a su embajador en Turquía revela el rol que han tenido los dos países en la batalla de Alepo. Putin ha conseguido que el presidente turco Erdogan dejara de apoyar al Isis y demás grupos en Siria. Sin ese respaldo logístico la efectividad del Isis, Al Qaeda y Al Nusra se ha reducido notablemente. Los dos países habían llegado a un acuerdo superando anteriores diferencias. Es bastante evidente esta lógica en la elección de la víctima del atentado en Ankara. Y, aunque se trate de una especulación, se me permita dudar de la capacidad de un yihadista de apenas 22 años de seleccionar un objetivo de este tipo sin algún tipo de inducción de alguien por encima de él.

El atentado en Berlín sugiere otras pistas aunque aventurar conjeturas es un terreno resbaladizo. Pero parece que hay una línea de continuidad que guía los ataques en París a Charlie Hebdo, luego el de Bataclan, la masacre de Niza, incluyendo el del aeropuerto Belga de Zaventem hasta Berlín y podría ser la de golpear Francia y Alemania, es decir los principales países que aseguran la estabilidad Europea. Incrementar la inseguridad, fomentar el odio, es el terreno preferido por la lógica que usa del terror. Induce a los gobiernos a tomar medidas de fuerza que en lugar de desmantelar los conflictos, los alimentas. La ola de odio, que los medios y las redes sociales enfatizan, también puede provocar actitudes xenófobas y racistas que pueden procurar nuevos adeptos entre los sectores objeto de discriminación.

Puede que haya otras pistas para seguir, pero sin duda no parece que estamos sólo ante la acción de débiles mentales que canalizan en la violencia sus frustraciones, sino de una lógica que en todo caso pretende suscitar imitadores, además de recurrir a atentadores. Si en Niza el camión usado como arma fue utilizado por un loco que aprovechó ciertas faltas de previsión de las fuerzas policiales, en Berlín todo indica que estaríamos en presencia de un núcleo organizado que planificó el ataque. Lo que supone una red de apoyo logístico.

Es difícil sacar conclusiones definitivas en la reconstrucción de esta trama, sobre todo cuando la acción terrorista está visiblemente infiltrada por la presencia de servicios de inteligencia entre los yihadistas. En Alepo acaba de ser descubierto un bunker en el que operaban oficiales de inteligencia de varios países: Arabia Saudita, Qatar, Estados Unidos, Israel, Marruecos, Jordania… Y no es la primera vez que sucede. No cuando la paradoja de esta situación es que los emiratos del Golfo (Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes) son activos financiadores y promotores del radicalismo yihadistas que fomenta este tipo de situaciones. Son también importantes inversores en una importante red de negocios por todo Occidente y buscan limpiar su imagen obteniendo, como en el caso de la presidencia de la Comisión de la ONU por los derechos humanos confiada, inexplicablemente, a Arabia Saudita.

Sin duda, hay muchas más piezas por colocar de este rompecabezas. Pero ya lo señalado sería suficiente para invertir de 180 grados el rumbo de la política exterior de Occidente.

