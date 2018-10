Actitud de oro

Un joven ganó la medalla dorada en los Juegos Bonaerenses y se la dio a su rival porque “en cada lágrima veía su esfuerzo”.

Mientras los Juegos Olímpicos de la Juventud van llegando a su fin, hay otros adolescentes y jóvenes que también se esfuerzan para superarse en las diferentes disciplinas deportivas incluidas en los Juegos Bonaerenses.

Sin dudas tienen mucha menos exposición, no hay medios internacionales en las coberturas, apenas algunos locales, pero la pasión y la entrega que corren por las venas de los atletas es similar.

La visibilidad de la competencia no la da un nuevo récord. Tampoco una jugada descomunal o el talento individual de algún joven deportista. Los Juegos Bonaerenses han salido a luz simplemente por un gran gesto, de esos que el propio Baron Pierre De Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos modernos, fomentaba más de un siglo atrás.

Omar Perea, de 17 años, ganó la medalla dorada en atletismo para personas con discapacidad en las finales de los Juegos Bonaerenses. Lo hizo por segundo año consecutivo. Sin embargo, decidió regalársela a su rival, Javier Báez, con quien también se había cruzado en la definición del año anterior.

“El año pasado este chico no pudo ganar la medalla, dijo que iba a esforzarse más para el próximo año y sin querer esta vez nos volvimos a cruzar. Cuando me dieron la medalla, el pibe la miraba y eso me dolió porque en cada lágrima veía su esfuerzo. Ni lo pensé y se la di”, explicó Perea, oriundo de Villarino, y agregó sobre la respuesta de Báez, nacido en Pinamar: “Se me quedó mirando y preguntó: ‘¿Por qué lo hiciste?’. Creo que se lo merecía. No paraba de agradecer y yo le dije: ‘No tenés nada que agradecerme: hoy por ti mañana por mí’. Sólo quería que ese llanto se convirtiera en alegría y lo logré”.

La historia no terminó allí. Esta actitud deportiva fue destacada por el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, quien sorprendió a Perea: “Vamos a hacer una excepción reglamentaria, le vamos a dar otra medalla de oro, la que ganó en buena ley, pero además va a ser nuestro abanderado en los Juegos Evita que se van a desarrollar a fin de mes, porque entendemos que esos son los valores que fomenta el deporte y queremos que nos represente”.